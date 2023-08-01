До одного з українських зернових терміналів річкою Дунай днями прибули 3 вантажні судна, які належать грецькій, ізраїльській і турецько-грузинській компаніям.

Про це повідомляє Forbes.

Це перше подібне прибуття іноземних суден до українських портів після відмови росії від продовження "зернової угоди".

"Грецьке та ізраїльське судна пройшли в напрямку порту "Ізмаїл" через Босфор, а турецько-грузинське судно – з північної Туреччини. Вони йшли з увімкненими транспондерами, не приховуючи свого курсу", - пише видання.

За переходом суден спостерігали чотири розвідувальні літаки НАТО: патрульний літак ВМС США P-8, військовий Challenger із радаром сканування поверхні, безпілотник RQ-4 ВПС США та літак раннього попередження E-3 від НАТО.

Жоден з літаків не мав на борту зброї, але на чергуванні в Румунії перебували винищувачі НАТО: італійські Eurofighter і румунські F-16.