Українці допомогли через чат-бот СБУ знищити масу техніки й кількох російських генералів

У СБУ перевіряють отриману від громадян інформацію про переміщення ворожої техніки та передавали у ЗСУ. В результаті - сотні влучань по великих колонах техніки, знищено не одного генерала рф.

СБУ через чат-бот отримала понад 100 тисяч звернень від українців про ворожі війська, техніку та ДРГ. Це дозволило знищити сотні одиниць російської техніки та ліквідувати кількох російських генералів. Про це повідомив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, повідомляє прес-центр спецслужби.

"Через наш бот надійшло понад 100 тис. повідомлень про переміщення ворога! Ми уточнювали та перевіряли цю інформацію через агентурні можливості, операторів БПЛА та дронів, порівнювали з даними із супутників і пересилали до артилерії ЗСУ. У результаті - багато сотень результативних влучань по великих колонах техніки, знищено не одного генерала рф", - розповів Вітюк.

За його словами, такий результат став можливим завдяки мужності звичайних українців, які ризикуючи життям фотографували та надсилали інформацію.

Кіберфахівець також нагадав, що на цей бот можна повідомляти дані про колаборантів, злочини, пов'язані з фейковими "референдумами" рф на тимчасово окупованих територіях, факти мародерства та воєнних злочинів.

"Інформація одразу потрапляє до слідчих. Таким чином, ми з вами разом забезпечуємо, щоб усі злочинці були покарані", - резюмував Вітюк.

Зазначається, що сам бот забезпечує анонімність користувача, який надав інформацію.

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