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Українці є світовими лідерами за рівнем недовіри владі, – Gallup

За президентства Віктора Януковича довіра до влади не перевищувала 24%
Громадяни України мають найнижчий у світі рівень довіри до влади у своїй державі.
Українці є світовими лідерами за рівнем недовіри владі, – Gallup Фото: з відкритих джерел

"Лише 9% жителів мають довіру до керівництва країни, це найнижчий рівень довіри у світі вже другий рік поспіль. Це набагато нижче середнього показника для колишніх радянських держав (48%), а також середнього показника в світі (56%) у 2018 році", - повідомляє перед виборами 31 березня всесвітньовідома аналітично-консультативна фірма Gallup.

Аналітики вказують, що за президентства Віктора Януковича довіра до влади не перевищувала 24%.

На початку президентства його наступника Петра Порошенка з'явилися ознаки відновлення довіри українців до влади, тоді 24% були впевнені у керівництві країни і 48% схвалювали роботу Порошенка. Проте з 2015 року довіра не перевищувала 14%, відзначають фахівці.

Нагадаємо, що за останні 10 років українці стали почуватися менш щасливими.

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21 03 2019 12:51
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