Українці мають вкрай низьку обізнаність у питаннях податків — результати опитування
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення проєкту "Ціна держави".
За словами старшого наукового співробітника Інституту соціології НАН України Ольги Іващенко, жоден з 2000 учасників опитування не дав правильні відповіді на всі 5 тестових питань щодо податків, державних послуг та бюджету.
При цьому, лише 1% респондентів відповіли правильно на чотири запитання тесту. 21% опитаних не дали жодної правильної відповіді, 42% - змогли відповісти правильно лише на одне питання.
"Менше половини (46,1%) правильно відповіли на питання про те, що безкоштовних державних послуг не буває, при цьому більшість українців притримуються протилежної думки. 42,9% правильно відповіли на питання про найбільше джерело наповнення бюджету - податків з громадян", - йдеться у прес-релізі.
Лише 10% правильно відповіли, що найбільше сплачених громадянами податків витрачається на виплату пенсій. 18,2% вважають, що найбільша частка податків йде на оборону, 17,6 - на виплату зовнішнього боргу, на фінансування правоохоронних органів (17). І майже третина опитаних не змогла дати відповіді на питання.
"Проблемою для переважної більшості опитуваних стало і визначення частки доходів, яку українські працівники сплачують у вигляді податків.
Третина опитаних припустили, що це "близько 20%", майже кожен четвертий не зміг відповісти. І лише 6% жителів України знають, що сплата ЄСВ, ПДФО, ПДВ, акцизу і мита разом становить близько 50% доходів більшості українських працівників", - зазначив директор з розвитку "CASE Україна" Євген Шульга.
За словами Іващенко, не можна звинувачувати у низькій податковій обізнаності лише самих українців, для яких значна частина життєвого досвіду пройшла у радянській та пост-радянській перехідній системі.
"По-перше, українців ніхто цьому не вчив спеціально, не розповідав, починаючи зі шкільної парти. По-друге, наша податкова система доволі заплутана, і для того, щоб у ній розібратися, потрібно мати певні навички і підготовку", - додав Шульга.
За його словами, владі вигідна така ситуація, адже виборець, який не вникає у тонкощі податкової та державної політики, більш байдужий, ним легше маніпулювати і нав’язувати певні політичні рішення, якість яких він не зможе оцінити.
У якості податкового лікнепу для пересічних українців він пропонує впроваджувати просвітницькі програми у школах, університетах, залучити до цієї роботи громадські організації та уряд, який має пояснювати, як формуються податки і куди вони розподіляються.
Дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення ГС "Кейс Україна" з 12 по 16 вересня 2020 року у всіх областях України, крім непідконтрольних територій. У телефонному опитуванні взяла участь 2001 особа. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України.
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