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Українці задекларували вдвічі більше доходів, ніж торік

Доходи у сумі понад 1 млн грн задекларували 2067 українців
За результатами декларування доходів, в Україні – понад дві тисячі офіційних мільйонерів.
Українці задекларували вдвічі більше доходів, ніж торік Фото: з вільних джерел

Станом на початок квітня українці задекларували 24 млрд своїх доходів. Це на 97% більше, ніж на 1 квітня 2018 року, заявила в.о. директора Департаменту податків і зборів з фізичних осіб Держфіскальної служби Ганна Чуб, повідомляє прес-служба ДФС.

Кількість поданих декларацій на початок квітня 2019 року сягнула 201,3 тис. Це на 54% перевищує відповідний показник минулого року.

Сума ПДФО до сплати цьогоріч – 577 млн грн, або 178% до результатів трьох місяців минулого року, військового збору до сплати 85 млн грн, що на 70% більше, ніж у попередньому році.

Найбільше задекларовано оподатковуваних доходів у вигляді: успадкованого чи отриманого у дарунок майна (3,7 млрд грн), інших доходів, які підлягають оподаткуванню (3,5 млрд грн), від продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна (1,8 млрд грн), іноземних доходів (1,1 млрд грн).

Доходи у сумі понад 1 млн грн задекларували 2067 громадян.

Значні суми доходів задекларували кияни (6,7 млрд грн), а також жителі Дніпропетровської (2,8 млрд грн), Харківської, Київської та  Львівської (по 1,3 млрд грн) областей. При цьому найвищі темпи приросту задекларованих сум – в порівнянні з першим кварталом минулого року – на Закарпатті (327%), Донеччині (274%), в Одеській (240%) та Полтавській  (210%) областях.

Найбільші суми ПДФО до сплати показали Київ (163 млн грн), Миколаївщина (33,8 млн грн), Харківщина (33,6 млн грн), Запоріжжя (33,5 млн грн), Дніпропетровська область (30,7 млн грн).

Останній день подання декларації про майновий стан та доходи – 2 травня.

Додамо, що за словами прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, протягом 2019 року розмір середньої зарплати в Україні перевищить 10,5 тисячі гривень.

 

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11 04 2019 19:10
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