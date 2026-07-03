Українців масово вербують "під чужим прапором"

СБУ попередила про нову схему рф.

Російські спецслужби викрили на масових спробах завербувати українців "під чужим прапором". Росіяни видають себе за співробітників СБУ та інших правоохоронних органів під різними приводами змушують громадян готувати підпали, теракти або інші злочини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Лише протягом 2026 року СБУ та Національна поліція викрили десятки подібних вербувальних спроб.

Під час таких операцій російські спецслужби: