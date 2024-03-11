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Українців на окупованих територіях можуть депортувати – розвідка Британії

11 березня 2024, 13:48
Українців на окупованих територіях можуть депортувати – розвідка Британії
Громадянам України, які в окупації відмовилися від російських паспортів, загрожує депортація до відділених областей росії.

Про це Міністерство оборони Британії написало в соцмережі X (Twitter)

За даними МВС рф, на тимчасово окупованих територіях України проживає 2,8 млн жителів, які наразі є власниками російських паспортів. 

москва надає доступ до послуг у цих регіонах, включаючи соціальні послуги і охорону здоров'я лише за умови отримання російських паспортів.

Навесні минулого року президент росії Володимир путін видав указ, згідно з яким жителі окупованих територій, які відмовляються від російських паспортів, стануть іноземними громадянами чи особами без громадянства. Такі особи мають право проживати у ТОТ лише до 1 липня 2024 року.

"Існує реальна ймовірність того, що будь-які особи у ТОТ після цієї дати, які не мають російського паспорта, будуть депортовані або затримані. Нещодавня риторика заступника голови Ради національної безпеки рф Дмитра Медведєва вказує на те, що окремі особи можуть бути депортовані у віддалені райони росії", - пише британська розвідка. 

У відомтсві додають, що кремль проводить невпинну політику русифікації у ТОТ. 

Ще в іншому указі про військові округи від 26 лютого 2024 року йдеться, що окуповані території тепер увійде до складу Південного військового округу росії. кремль прагне зробити інтеграцію ТОТ до складу російської федерації незворотною.

В кінці року стало відомо, що росіяни планують провести вибори президента рф на окупованих українських територіях.

 

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