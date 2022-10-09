Українців закликали утриматися від повернення на деокуповані території
Координаційний штаб з питань деокупованих територій закликає українських громадян поки утриматись від повернення на звільнені від російських загарбників території.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зазначається, що 10 вересня 2022 року на чолі з віце-прем'єром Іриною Верещук розпочав роботу Координаційний штаб з питань деокупованих територій, що займатиметься відновленням звільнених територій.
"Штаб закликає мешканців деокупованих територій не поспішати з поверненням до щойно звільнених від загарбників населених пунктів", - наголошується в заяві.
Слід дочекатися дозволу від українських військових, щоб фахівці встигли перевірити такі території та відновити всю систему життєзабезпечення. "Адже в нещодавно деокупованому місті або селі може не бути світла, газу, водопостачання, централізованого опалення тощо", - сказано в заяві.
"Також штаб нагадує: окупанти залишають після себе багато вибухонебезпечних предметів. Вони можуть бути замасковані під іграшки, книжки, пачку цигарок, покинуту валізу - під різні предмети. Також небезпечні предмети можуть траплятися у будинках, на відкритій місцевості, у лісах тощо", - йдеться у заяві.
Водночас, безпечне повернення на деокуповані території можливе лише після офіційного оголошення від місцевої влади.
Нагадаємо, 8 вересня 2022 року над Балаклією (Харківська область) було піднято український прапор.
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