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Українців закликали утриматися від повернення на деокуповані території

Ольга
Матарикіна
Слід дочекатися дозволу від українських військових, щоб фахівці встигли перевірити такі території та відновити всю систему життєзабезпечення
Українців закликали утриматися від повернення на деокуповані території

Координаційний штаб з питань деокупованих територій закликає українських громадян поки утриматись від повернення на звільнені від російських загарбників території.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що 10 вересня 2022 року на чолі з віце-прем'єром Іриною Верещук розпочав роботу Координаційний штаб з питань деокупованих територій, що займатиметься відновленням звільнених територій.

"Штаб закликає мешканців деокупованих територій не поспішати з поверненням до щойно звільнених від загарбників населених пунктів", - наголошується в заяві.

Слід дочекатися дозволу від українських військових, щоб фахівці встигли перевірити такі території та відновити всю систему життєзабезпечення. "Адже в нещодавно деокупованому місті або селі може не бути світла, газу, водопостачання, централізованого опалення тощо", - сказано в заяві.

"Також штаб нагадує: окупанти залишають після себе багато вибухонебезпечних предметів. Вони можуть бути замасковані під іграшки, книжки, пачку цигарок, покинуту валізу - під різні предмети. Також небезпечні предмети можуть траплятися у будинках, на відкритій місцевості, у лісах тощо", - йдеться у заяві.

Водночас, безпечне повернення на деокуповані території можливе лише після офіційного оголошення від місцевої влади.

Нагадаємо, 8 вересня 2022 року над Балаклією (Харківська область) було піднято український прапор.

Раніше повідомлялося, українські військові звільнили на півдні нові населені пункти.

 

Читайте також: Більшість переселенців планують повертатися в Україну.

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10 09 2022 20:46
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