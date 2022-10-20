НОВИНИЗокрема, не вмикати потужні електроприлади.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українців знову просять обмежити використання електроенергії
Фото з вільного доступу
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з проханням обмежити споживання електрики, зокрема не вмикати зайві прилади.
Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.
"Ми зробимо все можливе, щоб відновити нормальні енергетичні можливості нашої країни. Але для цього потрібен час. І для цього потрібні наші з вами спільні зусилля. Завтра (20 жовтня) – ще більше, ніж раніше. Будуть роз’яснення і від керівників обласних адміністрацій, і від урядовців, але загалом потрібно вже із 7-ї ранку завтрашнього дня особливо свідомо ставитися до споживання електрики", – сказав Зеленський.
Він звернувся з проханням не вмикати зайві електроприлади й обмежити споживання електрики тією технікою, яка потребує багато енергії.
"Завтра (20 жовтня) дуже важливо, щоб споживання було максимально свідомим, тоді й графіки стабілізаційних відключень будуть коротшими», – пояснив президент.
Зеленський поінформував, що провів загальну нараду з питань енергетики з Офісом, урядом, енергокомпаніями.
"Готуємося до всіх можливих сценаріїв з огляду на зимовий сезон. Виходимо з того, що російський терор буде спрямований на енергообʼєкти, поки з допомогою партнерів не забезпечимо можливість збивати 100% ворожих ракет і дронів", – наголосив глава держави.
"Укренерго" також анонсувало відключення електроенергії 20 жовтня. Просять зарядити гаджети, знайти теплий одяг та запастися водою.
"Сьогодні енергосистема зазнала нових ракетних атак країни-терориста, до вечора ми знайшли можливість не вводити обмеження споживачів. Але на завтрашній день ми просимо вас про розуміння і підтримку. 20 жовтня по всій Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання з 7:00 ранку до 22:00 вечора", – зазначили в компанії.
Де саме і в який час будуть вимкненя, буде вказано на сайтах операторів розподільчих мереж (обленерго). Посилання на них можна знайти на сайті Міністерства енергетики https://bit.ly/3ViLsMQ.
Відключення будуть почергові, причому тривалість черги визначатиме обленерго, але не більше 4 годин.
"Це вимушений крок. З 10 жовтня українська енергосистема зазнала більших атак ворога, ніж за 8 місяців війни. Після атаки 10 жовтня ми відновили енергопостачання за 2 дні. З 13 жовтня диспетчерський центр "Укренерго" не застосовував графіків примусових обмежень. Сьогодні, 19 жовтня, ворог, який не може конкурувати на полі бою з ЗСУ, знову атакував цивільну енергетичну інфраструктуру. Тому завтра ми застосуємо контрольовані прораховані обмеження споживачів, які маємо здійснити, щоб система працювала збалансовано», – кажуть у компанії.
В "Укренерго" попередили, що погода погіршується і закликали подбати про те, щоб до завтра, до 7:00 ранку, всі мали заряджені телефони, пауербанки, запас води, ліхтарики і батарейки до них.
Також компанія радить приготувати теплі шкарпетки і ковдри.
"Причина завтрашніх (20 жовтня) обмежень – дефіцит потужності в системі. Не виключаємо, що з настанням холодів ми проситимемо про вашу допомогу частіше. Намагатимемось інформувати вчасно", – зазначили в "Укренерго".
Раніше радник міністра енергетики України Олександр Харченко повідомив, що за даними на 19 жовтня, внаслідок російських атак серйозно пошкоджено близько 40% об'єктів енергетики України.
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20 10 2022 07:58 МЕДІА
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