Українців знову просять обмежити використання електроенергії

Зокрема, не вмикати потужні електроприлади.

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з проханням обмежити споживання електрики, зокрема не вмикати зайві прилади.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

"Ми зробимо все можливе, щоб відновити нормальні енергетичні можливості нашої країни. Але для цього потрібен час. І для цього потрібні наші з вами спільні зусилля. Завтра (20 жовтня) – ще більше, ніж раніше. Будуть роз’яснення і від керівників обласних адміністрацій, і від урядовців, але загалом потрібно вже із 7-ї ранку завтрашнього дня особливо свідомо ставитися до споживання електрики", – сказав Зеленський.

Він звернувся з проханням не вмикати зайві електроприлади й обмежити споживання електрики тією технікою, яка потребує багато енергії.

"Завтра (20 жовтня) дуже важливо, щоб споживання було максимально свідомим, тоді й графіки стабілізаційних відключень будуть коротшими», – пояснив президент.

Зеленський поінформував, що провів загальну нараду з питань енергетики з Офісом, урядом, енергокомпаніями.

"Готуємося до всіх можливих сценаріїв з огляду на зимовий сезон. Виходимо з того, що російський терор буде спрямований на енергообʼєкти, поки з допомогою партнерів не забезпечимо можливість збивати 100% ворожих ракет і дронів", – наголосив глава держави.

"Укренерго" також анонсувало відключення електроенергії 20 жовтня. Просять зарядити гаджети, знайти теплий одяг та запастися водою.

"Сьогодні енергосистема зазнала нових ракетних атак країни-терориста, до вечора ми знайшли можливість не вводити обмеження споживачів. Але на завтрашній день ми просимо вас про розуміння і підтримку. 20 жовтня по всій Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання з 7:00 ранку до 22:00 вечора", – зазначили в компанії.

Де саме і в який час будуть вимкненя, буде вказано на сайтах операторів розподільчих мереж (обленерго). Посилання на них можна знайти на сайті Міністерства енергетики https://bit.ly/3ViLsMQ.

Відключення будуть почергові, причому тривалість черги визначатиме обленерго, але не більше 4 годин.

"Це вимушений крок. З 10 жовтня українська енергосистема зазнала більших атак ворога, ніж за 8 місяців війни. Після атаки 10 жовтня ми відновили енергопостачання за 2 дні. З 13 жовтня диспетчерський центр "Укренерго" не застосовував графіків примусових обмежень. Сьогодні, 19 жовтня, ворог, який не може конкурувати на полі бою з ЗСУ, знову атакував цивільну енергетичну інфраструктуру. Тому завтра ми застосуємо контрольовані прораховані обмеження споживачів, які маємо здійснити, щоб система працювала збалансовано», – кажуть у компанії.

В "Укренерго" попередили, що погода погіршується і закликали подбати про те, щоб до завтра, до 7:00 ранку, всі мали заряджені телефони, пауербанки, запас води, ліхтарики і батарейки до них.

Також компанія радить приготувати теплі шкарпетки і ковдри.

"Причина завтрашніх (20 жовтня) обмежень – дефіцит потужності в системі. Не виключаємо, що з настанням холодів ми проситимемо про вашу допомогу частіше. Намагатимемось інформувати вчасно", – зазначили в "Укренерго".