Укренерго відновило енергоживлення ЗАЕС

Після нічної ракетної атаки росії енергоживлення Запорізької АЕС відновлено.

Спеціалісти Укренерго відновили енергоживлення Запорізької АЕС, яке було перерване сьогодні ракетними ударами.

Заявили в Telegram-каналі Укренерго.

"ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Об’єднаної енергосистеми України", - йдеться в пості.

Також там йдеться, що ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Об’єднаної енергосистеми України.