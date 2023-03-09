Укренерго відновило енергоживлення ЗАЕС
09 березня 2023, 16:07
Після нічної ракетної атаки росії енергоживлення Запорізької АЕС відновлено.
Спеціалісти Укренерго відновили енергоживлення Запорізької АЕС, яке було перерване сьогодні ракетними ударами.
Заявили в Telegram-каналі Укренерго.
"ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Об’єднаної енергосистеми України", - йдеться в пості.
Також там йдеться, що ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Об’єднаної енергосистеми України.Зранку стало відомо, що Запорізька АЕС повністю знеструмлена через російські обстріли.