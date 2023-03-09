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Укренерго відновило енергоживлення ЗАЕС

09 березня 2023, 16:07
Укренерго відновило енергоживлення ЗАЕС
Після нічної ракетної атаки росії енергоживлення Запорізької АЕС відновлено.

Спеціалісти Укренерго відновили енергоживлення Запорізької АЕС, яке було перерване сьогодні ракетними ударами.

Заявили в Telegram-каналі Укренерго.

"ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Об’єднаної енергосистеми України", - йдеться в пості.

Також там йдеться, що ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Об’єднаної енергосистеми України.

Зранку стало відомо, що Запорізька АЕС повністю знеструмлена через російські обстріли.
ЗАЕСракетна атакаживлення

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