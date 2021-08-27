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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

"Укроборонпром" хоче використовувати штучний інтелект в "оборонці"

Сьогодні ці технології цікаві оборонці як з точки зору захисту власного кіберпростору, так і з точки зору інноваційних розробок та створення зброї і техніки нового надсучасного зразка
ДК "Укроборонпром" та Міністерство цифрової трансформації підписали меморандум щодо розвитку цифрової економіки, зокрема технологій штучного інтелекту.
"Укроборонпром" хоче використовувати штучний інтелект в "оборонці" Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
 
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зауважив, що ШІ стає однією з ключових трансформаційних технологій економіки, оборони та державного управління. 
 
За словами гендиректора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва впровадження технологій штучного інтелекту в оборонній сфері є важливою складовою реформи усього ОПК та Укроборонпрому зокрема. Він додав, що відомства провідних країн також вивчають можливості застосування алгоритмів ШІ в оборонній сфері.
 
"Сьогодні ці технології цікаві оборонці як з точки зору захисту власного кіберпростору, так і з точки зору інноваційних розробок та створення зброї і техніки нового надсучасного зразка. Йдеться, зокрема, про безпілотні системи, справжній потенціал яких охоплює всі середовища бою, — землю, море, повітря та космос", – розповідає Гусєв.
 
Меморандумом передбачається співпраця у розвитку штучного інтелекту в сферах національної безпеки та оборони. Також сторони працюватимуть над науково-дослідними проєктами щодо використання штучного інтелекту в сфері нацбезпеки.
 
Нагадаємо, що на засіданні 2 грудня уряд затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні до 2030 року.
 
 
 
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27 08 2021 10:16
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