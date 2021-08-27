ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИДК "Укроборонпром" та Міністерство цифрової трансформації підписали меморандум щодо розвитку цифрової економіки, зокрема технологій штучного інтелекту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укроборонпром" хоче використовувати штучний інтелект в "оборонці"
Сьогодні ці технології цікаві оборонці як з точки зору захисту власного кіберпростору, так і з точки зору інноваційних розробок та створення зброї і техніки нового надсучасного зразка
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зауважив, що ШІ стає однією з ключових трансформаційних технологій економіки, оборони та державного управління.
За словами гендиректора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва впровадження технологій штучного інтелекту в оборонній сфері є важливою складовою реформи усього ОПК та Укроборонпрому зокрема. Він додав, що відомства провідних країн також вивчають можливості застосування алгоритмів ШІ в оборонній сфері.
"Сьогодні ці технології цікаві оборонці як з точки зору захисту власного кіберпростору, так і з точки зору інноваційних розробок та створення зброї і техніки нового надсучасного зразка. Йдеться, зокрема, про безпілотні системи, справжній потенціал яких охоплює всі середовища бою, — землю, море, повітря та космос", – розповідає Гусєв.
Меморандумом передбачається співпраця у розвитку штучного інтелекту в сферах національної безпеки та оборони. Також сторони працюватимуть над науково-дослідними проєктами щодо використання штучного інтелекту в сфері нацбезпеки.
Нагадаємо, що на засіданні 2 грудня уряд затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні до 2030 року.
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