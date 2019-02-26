"Укроборонпром" назвав маніпуляціями викладені програмою "Наші гроші" дані

У Державному концерні "Укроборонпром" заявили, що вважають некоректним оцінювати розслідування журналістів про корупційні схеми за участі оточення президента Петра Порошенка.

"Журналісти не вказали джерел її (інформації – УП) отримання і здійснили маніпулятивний виклад окремих розрізнених даних… Журналісти програми "Наші гроші", які маніпулятивно використали закриту інформацію з кримінальних розслідувань, мають звертатися за її перевіркою до першоджерел", – йдеться у заяві оприлюдненій на сайті концерну.

У концерні також вважають, що "факти довільного використання інформації, що має відношення до питань національної безпеки, мусить отримати належну юридичну оцінку компетентних органів".

"Закликаємо журналістів до відповідальності, а політичні сили – утриматися від спекуляцій і подальших інформаційних диверсій", – зазначається в повідомленні.

"Укроборонпром" припускає, що автори розслідування скористались інформацією з кримінальних проваджень, відкритих у 2015-2016 році.

Зокрема, йдеться про чотири провадження, які стосуються розкрадання, неправдивих документів, фіктивних компаній та співпраці "Укроборонпрому" та фірми-постачальника деталей.

"Наголошуємо, що ДК "Укроборонпром" у рамках порушених кримінальних проваджень надає слідчим усю необхідну інформацію. У Концерні відсутні дані щодо стану досудового слідства за цими справами", – кажуть у концерні, наполягаючи, що зацікавлені у швидких розслідуваннях і покаранні посадовців, причетних до зловживань.

Перед цим перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський попросив правоохоронні органи перевірити оприлюднені у журналістському розслідуванні проекту Bihus.Info дані про незаконні оборудки при закупівлях в армії за участю його сина Ігоря.

Нагадаємо, що вчора журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.