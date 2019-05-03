"Укроборонпром" заперечує семиразове завищення ціни на прилади для Ан-26

"Підкреслюємо, що інформація про так зване семиразове підвищення ціни на прилади для Ан-26 є некоректною"

Державний концерн “Укроборонпром” спростовує інформацію, оприлюднену в журналістському розслідуванню програми “Наші гроші”, про нібито семиразове підвищення ціни на прилади для Ан-26.

"Підкреслюємо, що інформація про так зване семиразове підвищення ціни на прилади для Ан-26 є некоректною", - повідомляє "Укрінформ".

Як зазначається, у договорі з іноземним замовником було передбачено встановлення на два літаки Ан-26 комплектів висотомірів по три прилади у кожному. Згідно з умовами договору зазначені прилади мали бути замінені на нові, виготовлені не пізніше 2015 року.

Наголошується, що українські авіаційні підприємства, до яких зверталися представники концерну, повідомили про відсутність цих висотомірів. Єдиною компанією, яка погодилась доставити ці вироби, було ТОВ "АН-Сервіс". Їх було перевірено фахівцями ДП "410 завод ЦА" і представниками замовника.

"Окремо зазначимо, що інших фактів імпорту в Україну таких приладів (випуску після 2014 року) офіційно не зафіксовано", - наголошують у концерні.

Водночас, на підприємстві не коментують питання доставки висотомірів в Україну, оскільки "підприємства Концерну не надавали послуги з логістики".

У заяві також зазначається, що в концерні вважають категорично некоректним твердження журналістів “щодо вартості товарів без повного розуміння ними усіх нюансів формування митної вартості”. Про оптимальну ціну закупки свідчить те, що країна-замовник придбала ці прилади саме в української сторони, а не безпосередньо у виробника – РФ, яка є її партнером у Митному союзі і могла запропонувати власну ціну, - наголосили в "Укроборонпромі".

У концерні запевнили, що його прибуток за цією поставкою був не менше від рентабельності усього контракту. "Виконання цього договору забезпечило роботою декілька тисяч працівників авіабудівної галузі України, а його загальна вартість становила близько $6 млн", - йдеться у заяві.

При цьому, в Укроборонпромі заявили, що інформація, оприлюднена програмою "Наші гроші", "має ознаки маніпуляцій і є проявом заангажованої журналістики, адже автори не навели у сюжеті точку зору концерну, яку їм було надано за їхнім запитом".

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.