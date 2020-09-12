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Укрпошта звернулася до кіберполіції для розслідування шахрайської розсилки

Кажуть, витоку даних клієнтів не було
Укрпошта звернулася до Департаменту кіберполіції Національної поліції для розслідування шахрайської розсилки, яку зафіксували 5 грудня 2020 року.
Укрпошта звернулася до кіберполіції для розслідування шахрайської розсилки Фото: з вільних джерел

Про це пише "Громадське" з посиланням на "Укрінформ". 

Також Укрпошта вже заблокувала шахрайські сайти для збору даних банківських карток. Зараз правоохоронні органи з’ясовують усі деталі щодо шахрайства та підробки електронної адреси компанії.

В Укрпошті заспокоюють клієнтів, що витоку бази даних компанії не було. Натомість з'ясовано, що більшість отримувачів фішингових листів мали пошту на доменах meta.ua та i.ua.

Укрпошта радить користувачам, які створили свої електронні адреси за допомогою названих майданчиків, бути особливо обережними та перевіряти листи, які вони отримують від невідомих адресантів.

А що сталося?

У суботу ввечері, 5 грудня, у мережі з’явилась інформація про те, що користувачі поштових операторів отримують листи про необхідність доплатити мито, зокрема й від імені Укрпошти.

За вказаним у листі посиланням користувачі потрапляли на фальшивий сайт, який імітував офіційну інтернет-сторінку Укрпошти, для здійснення додаткової оплати. Насправді так шахраї збирали дані банківських карток для подальшого незаконного зняття коштів.

Компанія закликала не реагувати на них, адже це шахрайська розсилка, спрямована на заволодіння даними банківських карток.

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09 12 2020 12:33
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