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Кіберполіція викрила рекламні агенції, що фінансували онлайн-кінотеатри з піратським контентом

Як повідомляють, основою прибутків таких онлайн-кінотеатрів була розміщена на цих ресурсах реклама. Зокрема, розміщували посилання на рекламні агенції, що надавали відповідні послуги
Працівники Департаменту кіберполіції викрили рекламні агенції, що надавали послуги з розміщення реклами, у тому числі на сайтах онлайн-кінотеатрів. Цим вони забезпечували функціонування ресурсів з піратським контентом.
Кіберполіція викрила рекламні агенції, що фінансували онлайн-кінотеатри з піратським контентом Фото: mvs.gov.ua

Про це повідомила пресслужба Кіберполіції, повідомляє "Громадське".

Там нагадали, що нещодавно виявили функціонування на території України низки онлайн-кінотеатрів. Вебсайти надавали користувачам доступ до бібліотеки фільмів та серіалів без відповідних дозвільних документів правовласників. Цим вони порушували їх авторські права й завдали значної матеріальної шкоди.

Як повідомляють, основою прибутків таких онлайн-кінотеатрів була розміщена на цих ресурсах реклама. Зокрема, розміщували посилання на рекламні агенції, що надавали відповідні послуги.

Правоохоронці встановили, що офіси цих агенцій розташовані у центрі Києва зі штатом близько 50 осіб. Працівники займалися розміщенням реклами на піратських ресурсах та перераховували гроші на електронні гаманці адміністраторів онлайн-кінотеатрів.

"Розміщення реклами на вебсайтах та її оплата здійснювалася за допомогою платформи нативної реклами, яка є міжнародною та входить у трійку світових лідерів на ринку за охопленням аудиторії. Оплата за рекламу надходила на електронні гаманці публікаторів із різних платіжних систем", - уточнили правоохоронці.

Також встановили, що ці компанії розміщували рекламу онлайн-казино на сторінках кінотеатрів, чим підтримували діяльність забороненого в Україні грального бізнесу.

Наразі в офісах компаній провели обшуки, вилучили серверне обладнання, комп’ютерну техніку, документацію, чорнові записи, та гроші, ймовірно, отримані від заняття незаконною діяльністю.

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28 02 2020 13:28
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