"Укрсоцбанк" припинив обслуговувати платіжні картки

Клієнтам "Укрсоцбанку" запропонували або зняти кошти з відкритих рахунків через каси, або отримати платіжні картки "Альфа банку"

Починаючи з 1 березня "Укрсоцбанк" припинив обслуговувати всі платіжні картки своїх клієнтів. Як наслідок, клієнти банку, які мають його платіжну картку, не можуть нею розрахуватися та зняти з неї готівку.

Зазначається, що припинення обслуговування платіжних карток відбулось у зв’язку з тим, що "Укрсоцбанк" викупив банк з російським капіталом - "Альфа банк", який поступово інтегрує його у власну структуру, повідомляє "Громадське".

Як наслідок поглинання одного банку іншим, рахунки клієнтів "Укрсоцбанку" переведуть до "Альфа банку", а сам "Укрсоцбанк" втратив можливість випускати власні платіжні картки. Клієнтам "Укрсоцбанку" запропонували або зняти кошти з відкритих рахунків через каси, або отримати платіжні картки "Альфа банку".

За даними Національного банку України, "Альфа-банк" належить кільком росіянам. Зокрема, акції банку належить одному з найбагатших російських олігархів Михайлу Фрідману, який має ізраїльське громадянство. На початку 2000-х Фрідман брав активну участь у суспільному житті Росії, зокрема очолював суспільну палату РФ як представник сімей військовослужбовців. Також олігарх має тісні зв’язки з чинною президентською адміністрацією Росії.

Нагадаємо, що акціонерне товариство "Укрсоцбанк" подало до Окружного адміністративного суду на Національний банк України. У суді банк хоче оскаржити рішення регулятора про накладання штрафу у розмірі 30,45 мільйона гривень.