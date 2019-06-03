"Укрсоцбанк" припинив обслуговувати платіжні картки
Зазначається, що припинення обслуговування платіжних карток відбулось у зв’язку з тим, що "Укрсоцбанк" викупив банк з російським капіталом - "Альфа банк", який поступово інтегрує його у власну структуру, повідомляє "Громадське".
Як наслідок поглинання одного банку іншим, рахунки клієнтів "Укрсоцбанку" переведуть до "Альфа банку", а сам "Укрсоцбанк" втратив можливість випускати власні платіжні картки. Клієнтам "Укрсоцбанку" запропонували або зняти кошти з відкритих рахунків через каси, або отримати платіжні картки "Альфа банку".
За даними Національного банку України, "Альфа-банк" належить кільком росіянам. Зокрема, акції банку належить одному з найбагатших російських олігархів Михайлу Фрідману, який має ізраїльське громадянство. На початку 2000-х Фрідман брав активну участь у суспільному житті Росії, зокрема очолював суспільну палату РФ як представник сімей військовослужбовців. Також олігарх має тісні зв’язки з чинною президентською адміністрацією Росії.
Нагадаємо, що акціонерне товариство "Укрсоцбанк" подало до Окружного адміністративного суду на Національний банк України. У суді банк хоче оскаржити рішення регулятора про накладання штрафу у розмірі 30,45 мільйона гривень.
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