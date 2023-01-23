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Укртрансгаз оновлює магістральний газопровід

23 січня 2023, 14:25
Укртрансгаз оновлює магістральний газопровід
Фото: УНН
АТ Укртрансгаз оновлює магістральний газопровід, який дозволить обирати та реалізовувати технологічні режими роботи західноукраїнських підземних сховищ газу (ПСГ) у новому форматі.

Про це повідомила прес-служба Нафтогазу.

"Оновлений газопровід дозволить максимізувати ефективність роботи сусіднього ПСГ, безпосередньо задіяного у міжнародних постачаннях палива та зберіганні газу іноземних трейдерів у режимі "митного складу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, оновлений газопровід посилить переваги під час планування нових, нестандартних та дієвих режимів роботи мережі підземних газосховищ у регіоні, дозволить економити газ та захищати довкілля від викидів під час підготовки об'єктів мережі ПСГ до планових ремонтів.

"Ремонтні роботи на газопроводі можна назвати наймасштабнішими за півстоліття його експлуатації. Укртрансгаз виконує їх самотужки: проект реалізують фахівці Укргазпромбуду", - повідомляє прес-служба компанії.

Фахівці Укргазпромбуду вже демонтували близько 11 км газопроводу, очистили труби від застарілої ізоляції, провели візуально-оптичний та приладовий контроль газопроводу, виконали зворотний монтаж понад 6 км відновлених труб.

"Крім того, продовжуються роботи з надземними ділянками газопроводу, які проходять через природні перешкоди. На них також оновлюють антикорозійне покриття, ремонтують з'єднання та монтують додатковий крановий вузол на одній із ділянок ГТС", - додали в Укртрансгазі.

Повідомляється, що завершити розпочаті роботи планують у червні 2023 року.

Раніше повідомлялось, що Державна газовидобувна компанія Укргазвидобування запустила Шебелинський газопереробний завод (ГПЗ, Харківська область) після проведення планового ремонту обладнання.

НафтогазгазопровідУкртрансгаз

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