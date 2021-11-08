Укрзалізниці призначили нового тимчасового керівника

Водночас уряд визнав таким, що втратив чинність, рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків голови правління "Укрзалізниці" на Івана Юрика

Кабінет Міністрів на засіданні 11 серпня за поданням наглядової ради призначив Олександра Камишіна новим виконуючим обов’язки голови правління "Укрзалізниці".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці.

Водночас уряд визнав таким, що втратив чинність, рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків голови правління "Укрзалізниці" на Івана Юрика.

У Мінінфраструктури нагадують, що 30 липня Рада національної безпеки і оборони повідомила про низку загроз державній безпеці, які пов’язані з критичною управлінською та фінансовою ситуацією в Укрзалізниці, а також катастрофічним станом залізничної інфраструктури в країні.

Раніше Олександр Камишін обіймав посаду радника міністра інфраструктури.

Як повідомлялося, 17 березня 2021 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень голови правління АТ "Укрзалізниця" Володимира Жмака. Тимчасово виконання обов'язків голови правління було покладено на члена правління компанії Івана Юрика.

Наглядова рада Укрзалізниці 9 серпня повідомила, що Юрик звільнився з посади тимчасово виконуючого обов'язки голови правління АТ "Укрзалізниця". Також наглядова рада компанії рекомендувала Кабміну погодити призначення Олександра Камишіна новим тимчасово виконуючим обов’язки голови правління Укрзалізниці на період до 31 грудня 2021 року, або до обрання нового постійного голови правління, залежно від того, що настане раніше.