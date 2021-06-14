В Укрзалізниці скоротять 30% працівників апарату управління – Юрик

Щодо оптимізації штату Укрзалізниці було багато розмов, настав час переходити до дій. Маємо якомога швидше навести лад у структурі апарату управління компанії, усунути дублювання посад та чітко розподілити функціонал між підрозділами

За результатами оцінки управлінського персоналу Укрзалізниця вирішила оптимізувати штат працівників апарату управління компанії та скоротити його на 30%.

Про це п овідомляє пресслужба УЗ з посиланням на слова в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Івана Юрика.

За його словами, наразі наглядовою радою товариства вже погоджена нова структура центрального апарату компанії. Скорочення третини працівників відбудеться в рамках її реформування — вона має відповідати стратегії, завданням та обсягам роботи.

"Щодо оптимізації штату Укрзалізниці було багато розмов, настав час переходити до дій. Маємо якомога швидше навести лад у структурі апарату управління компанії, усунути дублювання посад та чітко розподілити функціонал між підрозділами", – прокоментував Юрик.

Наразі в штаті апарату управління товариства працюють понад 2,4 тис. осіб. Скорочення не торкнеться працівників регіональних філій, філій компанії та працівників робітничих професій. Йдеться лише про працівників адміністративно-управлінського персоналу.

В УЗ додали, що всі дії відбуватимуться за погодженням із профспілкою та з дотриманням трудового законодавства.

Як пояснив очільник УЗ, "працівники, посади яких підлягають скороченню, будуть своєчасно попереджені про це, з пропонуванням іншої роботи". Також вони отримають всі належні виплати та вихідну допомогу.