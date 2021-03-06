УЗ переведе свої підприємства і заводи на закупівлі через ProZorro

Це дозволить залучати ширше коло учасників, на відміну від окремо взятого електронного майданчика з його обмеженим колом користувачів та надавати фактично повний контроль за прозорістю закупівель як безпосередньо компанії, так і суспільству, ЗМІ, контролюючим органам

Акціонерні товариства та заводи, що на 100% належать АТ "Укрзалізниця", з 1 серпня перейдуть на максимально публічний та прозорий механізм будь-яких закупівель для своїх потреб.

Про це заявив в.о. голови правління УЗ Іван Юрик, передає прес-служба компанії.

За його словами, вищезгадані підприємства переведуть усі закупівлі в електронну систему ProZorro, яка об'єднує водночас всі авторизовані електронні майданчики.

"Це дозволить залучати ширше коло учасників, на відміну від окремо взятого електронного майданчика з його обмеженим колом користувачів та надавати фактично повний контроль за прозорістю закупівель як безпосередньо компанії, так і суспільству, ЗМІ, контролюючим органам", - заявили в прес-службі УЗ.

"На жаль, ще донедавна існувала практика, коли наші заводи та інші підприємства закуповували товари та послуги на різних окремих комерційних електронних майданчиках або без конкурсу взагалі, адже вони не мали правового статусу "замовників", що визначений законом "Про публічні закупівлі".

На виході ми мали відсутність логіки перебігу та результатів торгів і фактичну можливість закупівлі у домовлених посередників", - сказав Юрик.

За його словами, це була така ситуація, за якої ні Укрзалізниця, ні учасники ринку, ні державний чи суспільний контроль не могли публічно слідкувати за закупівлею, змінами, які вносяться в умови тендерної документації, укладеними договорами тощо.

"Це все й породжувало корупційні ризики, які нічим не гірше сніжного кому, якщо це продовжувалося б.

Проте рішенням правління ми змінюємо цю практику, й від 1 серпня всі ці закупівлі будуть відбуватися виключно на ProZorro через інструмент "Допорогова закупівля" та буде повністю доступна до перегляду від старту до успішного результату", - додав він.