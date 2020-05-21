"Укрзалізниця" готова розпочати пасажирські перевезення - міністр інфраструктури

Криклій заявив, що підвищення вартості залізничних квитків після закінчення карантину не буде

"Уже з 1 червня Україна розпочне перші пасажирські залізничні перевезення у далекому сполученні. Карантин дав час, щоб підготуватися до прийому пасажирів. На станції "Київ-Пасажирський" вже демонтовано МАФи, встановлено сучасну систему відеонагляду, повністю відремонтовано приміський вокзал", - сказав Криклій під час інспекційного огляду станції "Київ-Пасажирський", слова якого наводить прес-служба міністерства.

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) готове до відновлення пасажирських перевезень, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України з посиланням на главу відомства Владислава Криклія у четвер, пише "Інтерфакс-Україна".

"Уже з 1 червня Україна розпочне перші пасажирські залізничні перевезення у далекому сполученні. Карантин дав час, щоб підготуватися до прийому пасажирів. На станції "Київ-Пасажирський" вже демонтовано МАФи, встановлено сучасну систему відеонагляду, повністю відремонтовано приміський вокзал", - сказав Криклій під час інспекційного огляду станції "Київ-Пасажирський", слова якого наводить прес-служба міністерства.

Участь у інспекційному огляді також взяли в. о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик, директор філії "Пасажирська компанія" "УЗ" Максим Міняйло, начальник вокзалу станції "Київ-Пасажирський" Петро Стецюк, в. о. директора департаменту приміських пасажирських перевезень УЗ Олександр Болдов, а також в. о. директора регіональної філії "Південно-Західна залізниця" Олександр Декарчук.

Відомство повідомляє, що "Укрзалізниця" вже завершила демонтаж 35 МАФів на Вокзальній площі та у конкурсі вокзалу. Під ліквідацію підпали торговельні території, на які закінчився термін оренди, зокрема, точки продажу алкоголю на розлив. МАФи, що залишаться, будуть реконструйовані та приведені до єдиного стилю.

Крім того, за даними Мінінфраструктури, було відремонтовано будівлі приміського вокзалу. Його з’єднано накриттям з платформами та виконано їх зарежимлення, щоб унеможливити потрапляння безквиткових пасажирів. Крім цього, замінено освітлення, встановлено сучасні лави та урни, оновлено фасад, вестибюль, квиткові каси, обладнано нові туалети, які враховують потреби маломобільних груп, зокрема людей з інвалідністю та мам із немовлятами.

На вокзалах станції "Київ-Пасажирський" посилено заходи безпеки та встановлено нову систему відеонагляду - 22 камери, що мають функцію розпізнавання обличчя. Це допоможе попередити крадіжки, а також дасть можливість правоохоронним органам відстежувати правопорушників, які пересуваються поїздами. Під час інспекційного огляду станції міністр наголосив на необхідності встановлення таких систем і на приміському вокзалі.

Криклій також оглянув ремонтні роботи на ескалаторі у вестибюлі Центрального вокзалу і доручив завершити їх у короткі терміни, а не до кінця року, як планувала "Укрзалізниця".

"Про жодні глобальні реформи не може йтися, якщо ми понад рік ремонтуємо ескалатор", - наголосив міністр.

Раніше Криклій заявив, що підвищення вартості залізничних квитків після закінчення карантину не буде.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" планує поновлювати рух електричок у два етапи