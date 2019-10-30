"Укрзалізниця" очікує залучити декілька мільярдів доларів від IPO протягом 2-3 років

Завдяки первинному розміщенню акцій Укрзалізниці на міжнародних фондових біржах компанія очікує залучити декілька мільярдів доларів інвестицій.

Про це повідомив голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов, передає "Громадське".

"Завдяки IPO ми плануємо не лише залучити кілька мільярдів доларів впродовж наступних 2-3 років, але й вивести Укрзалізницю на перші місця серед транспортних компаній світу. Старт IPO для нас — це визнання результатів роботи. І дуже показово, що ми стали першою державною компанією України, що зробила реальні кроки до публічного розміщення акцій", - повідомив Кравцов.

Він зазначив, що процедура IPO означає часткову приватизацію Укрзалізниці, а також підвищення ефективності управління у компанії, підвищення рівня її прозорості та викорінення корупції.

29 жовтня під час інвестиційного форуму у Маріуполі Укрзалізниця, ЄБРР та уряд підписали меморандум щодо підготовки Укрзалізниці до первинного розміщення акцій на фондовій біржі. Меморандум передбачає лише підготовку до IPO, адже це тривалий процес, який вимагає змін у системі управління компанії, її структурі та внутрішніх процедурах.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" закінчила будівництво колії на перегоні Зачатівська-Роз’їзд — Хлібодарівка, що дозволило зробити ділянку залізниці Волноваха — Комиш-Зоря повністю двоколійною.