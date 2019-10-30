"Укрзалізниця" очікує залучити декілька мільярдів доларів від IPO протягом 2-3 років
Про це повідомив голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов, передає "Громадське".
"Завдяки IPO ми плануємо не лише залучити кілька мільярдів доларів впродовж наступних 2-3 років, але й вивести Укрзалізницю на перші місця серед транспортних компаній світу. Старт IPO для нас — це визнання результатів роботи. І дуже показово, що ми стали першою державною компанією України, що зробила реальні кроки до публічного розміщення акцій", - повідомив Кравцов.
Він зазначив, що процедура IPO означає часткову приватизацію Укрзалізниці, а також підвищення ефективності управління у компанії, підвищення рівня її прозорості та викорінення корупції.
29 жовтня під час інвестиційного форуму у Маріуполі Укрзалізниця, ЄБРР та уряд підписали меморандум щодо підготовки Укрзалізниці до первинного розміщення акцій на фондовій біржі. Меморандум передбачає лише підготовку до IPO, адже це тривалий процес, який вимагає змін у системі управління компанії, її структурі та внутрішніх процедурах.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" закінчила будівництво колії на перегоні Зачатівська-Роз’їзд — Хлібодарівка, що дозволило зробити ділянку залізниці Волноваха — Комиш-Зоря повністю двоколійною.
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