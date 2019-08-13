"Укрзалізниця" планує придбати до 40 локомотивів General Electric у 2020 році

Українська компанія отримає нову партію електровозів не раніше 2020 року

Державна "Укрзалізниця" проводить переговори з американською компанією General Electric про постачання наступної партії тепловозів. Розмір партії складе від 20 до 40 одиниць.

"У General Electric завантажене виробництво, нам потрібно підлаштуватися під їхній графік. Зараз обговорюємо поставку від двадцяти до сорока локомотивів", - повідомив Кравцов, інформує "Громадське".

Він додав, що, ймовірно, Українська компанія отримає нову партію електровозів не раніше 2020 року.

Також Кравцов зазначив, що переговори УЗ з постачальниками електровозів досі тривають і наразі українська компанія все ще не визначилася з майбутнім постачальником.

"Мова йде про обслуговування її у наступні десятиліття, що впливає на ціну. Також важливим питання для нас є фінансування. Ми очікуємо отримати його від країн, де знаходяться компанії, у яких будемо закуповувати техніку. Це - широко розповсюджена практика. Зараз найбільшу активність проявляють Alstom і CRRC", - додав Кравцов.

Нагадаємо, що зарплата керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова у 2018 році складала 570 588 гривень на місяць.