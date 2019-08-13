"Укрзалізниця" планує придбати до 40 локомотивів General Electric у 2020 році
"У General Electric завантажене виробництво, нам потрібно підлаштуватися під їхній графік. Зараз обговорюємо поставку від двадцяти до сорока локомотивів", - повідомив Кравцов, інформує "Громадське".
Він додав, що, ймовірно, Українська компанія отримає нову партію електровозів не раніше 2020 року.
Також Кравцов зазначив, що переговори УЗ з постачальниками електровозів досі тривають і наразі українська компанія все ще не визначилася з майбутнім постачальником.
"Мова йде про обслуговування її у наступні десятиліття, що впливає на ціну. Також важливим питання для нас є фінансування. Ми очікуємо отримати його від країн, де знаходяться компанії, у яких будемо закуповувати техніку. Це - широко розповсюджена практика. Зараз найбільшу активність проявляють Alstom і CRRC", - додав Кравцов.
Нагадаємо, що зарплата керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова у 2018 році складала 570 588 гривень на місяць.
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