Укрзалізниця продовжила терміни повернення квитків
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook, передає УКРІНФОРМ.
"Укрзалізниця подовжила строки повернення залізничних квитків - замість одного місяця, як було до цього, повернення буде здійснюватися протягом 90 діб для внутрішнього сполучення та 180 діб - для міжнародного", - йдеться у повідомленні.
Відтепер також не є обов'язковим звернення пасажирів до квиткових кас для проставлення відміток на проїзних документах (погашення квитка). Підставою для повернення коштів буде оригінал проїзного документа, як з відміткою, так і без відмітки.
Квитки, придбані через інтернет, повертаються за діючою процедурою через онлайнсервіси.
У разі, якщо кошти будуть повернені з вирахуванням комісії, її розмір буде також автоматично повернений пасажиру на карту окремим платежем.
Вартість проїзних документів за невикористані квитки на поїзди приміського сполучення, скасовані через введення карантину також відшкодовується у повному обсязі. Кошти за невикористані повністю або частково абонементні квитки можна повернути впродовж місяця з дати запланованого проїзду у приміських поїздах.
Нагадаємо, що у Києві закрили головний залізничний вокзал.
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