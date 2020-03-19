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Укрзалізниця продовжила терміни повернення квитків

"Укрзалізниця подовжила строки повернення залізничних квитків - замість одного місяця, як було до цього, повернення буде здійснюватися протягом 90 діб для внутрішнього сполучення та 180 діб - для міжнародного"
АТ "Укрзалізниця" подовжила строки повернення залізничних квитків для внутрішнього сполучення до 90 діб та 180 діб - для міжнародного.
Укрзалізниця продовжила терміни повернення квитків Фото: atn.ua

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook, передає УКРІНФОРМ.

"Укрзалізниця подовжила строки повернення залізничних квитків - замість одного місяця, як було до цього, повернення буде здійснюватися протягом 90 діб для внутрішнього сполучення та 180 діб - для міжнародного", - йдеться у повідомленні.

Відтепер також не є обов'язковим звернення пасажирів до квиткових кас для проставлення відміток на проїзних документах (погашення квитка). Підставою для повернення коштів буде оригінал проїзного документа, як з відміткою, так і без відмітки.

Квитки, придбані через інтернет, повертаються за діючою процедурою через онлайнсервіси.

У разі, якщо кошти будуть повернені з вирахуванням комісії, її розмір буде також автоматично повернений пасажиру на карту окремим платежем.

Вартість проїзних документів за невикористані квитки на поїзди приміського сполучення, скасовані через введення карантину також відшкодовується у повному обсязі. Кошти за невикористані повністю або частково абонементні квитки можна повернути впродовж місяця з дати запланованого проїзду у приміських поїздах.

Нагадаємо, що у Києві закрили головний залізничний вокзал.

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19 03 2020 11:40
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