"Укрзалізниця" скоротить половину адміністративного персоналу у 2020 році

Водночас у компанії спростовують інформацію про те, що "Укрзалізниця" планує скоротити 120 тисяч робочих місць. Так, у компанії зазначають, що кількість виробничих посад навпаки зросте

В Укрзалізниці повідомили, що протягом 2020 року скоротять 40-50% адміністративного персоналу. Також компанія продасть непрофільні активи.

Про це повідомив член правління Укрзалізниці Желько Марчек, повідомляє "Громадське".

Водночас у компанії спростовують інформацію про те, що "Укрзалізниця" планує скоротити 120 тисяч робочих місць. Так, у компанії зазначають, що кількість виробничих посад навпаки зросте.

" "Укрзалізниця" платить зарплату дроворубам, лісничим та танцюристам. На балансі компанії - сотні підприємств, непов'язаних із залізничними перевезеннями. Ця радянська спадщина змушує нас сплачувати комунальні послуги й податок на землю. У той час, коли з 200 об'єктів соціальної сфери прибутковими є лише 10. Отже, активів, які не стосуються колій, рухомого складу та засобів зв'язку нам доведеться позбутися", - повідомив Марчек.

В Укрзалізниці сподіваються, що після проведення оптимізації персоналу та продажу зайвих активів зарплати тих працівників, що залишаться працювати в "Укрзалізниці", мають зрости.

Напередодні повідомляли, що в "Укрзалізниці" звільнили половину топ-менеджерів, відповідальних за пасажирські перевезення.

2 вересня Володимир Зеленський доручив до кінця 2019 року розробити план реструктуризації "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" почне передавати вокзали у приватну власність у 2020 році