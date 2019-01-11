"Укрзалізниця" скоротить половину адміністративного персоналу у 2020 році
Про це повідомив член правління Укрзалізниці Желько Марчек, повідомляє "Громадське".
Водночас у компанії спростовують інформацію про те, що "Укрзалізниця" планує скоротити 120 тисяч робочих місць. Так, у компанії зазначають, що кількість виробничих посад навпаки зросте.
" "Укрзалізниця" платить зарплату дроворубам, лісничим та танцюристам. На балансі компанії - сотні підприємств, непов'язаних із залізничними перевезеннями. Ця радянська спадщина змушує нас сплачувати комунальні послуги й податок на землю. У той час, коли з 200 об'єктів соціальної сфери прибутковими є лише 10. Отже, активів, які не стосуються колій, рухомого складу та засобів зв'язку нам доведеться позбутися", - повідомив Марчек.
В Укрзалізниці сподіваються, що після проведення оптимізації персоналу та продажу зайвих активів зарплати тих працівників, що залишаться працювати в "Укрзалізниці", мають зрости.
Напередодні повідомляли, що в "Укрзалізниці" звільнили половину топ-менеджерів, відповідальних за пасажирські перевезення.
2 вересня Володимир Зеленський доручив до кінця 2019 року розробити план реструктуризації "Укрзалізниці".
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" почне передавати вокзали у приватну власність у 2020 році
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