НОВИНИДокумент передбачає розширення залізничних та вантажних перевезеньПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Укрзалізниця та Deutsche Bahn підписали меморандум про співпрацю
фото: Укрзалізниця
АТ "Укрзалізниця" та найбільший залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn підписали меморандум про підтримку та співпрацю.
Про це повідомляє "Укрзалізниця" у Facebook.
Підписання відбулося під час виставки InnoTrans 2022, що проходить у Берліні.
"Меморандум передбачає співпрацю між компаніями для розширення коридорів залізничних вантажних перевезень та пропускної спроможності терміналів", - ідеться у повідомленні.
Крім того, меморандум передбачає інші взаємодії між компаніями, зокрема допомогу Німеччини Укрзалізниці у відновленні інфраструктури.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 09 2022 16:55 МЕДІА
- ФОТО Семитонний автомобіль, який працює на водні, представили у партнерстві Hyundai та IVECO
- ФОТО Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн прибула до Києва та отримала табличку на Алеї сміливості
- ВІДЕО Кавуни, вирощені на Закарпатті у промислових об’ємах – це реальність
- Київ отримав від США 11 км труб для відновлення пошкоджених тепломереж
- Польська залізниця та "Укрзалізниця" домовились про співпрацю