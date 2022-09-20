Укрзалізниця та Deutsche Bahn підписали меморандум про співпрацю

Документ передбачає розширення залізничних та вантажних перевезень

АТ "Укрзалізниця" та найбільший залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn підписали меморандум про підтримку та співпрацю.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" у Facebook

Підписання відбулося під час виставки InnoTrans 2022, що проходить у Берліні.

"Меморандум передбачає співпрацю між компаніями для розширення коридорів залізничних вантажних перевезень та пропускної спроможності терміналів", - ідеться у повідомленні.

Крім того, меморандум передбачає інші взаємодії між компаніями, зокрема допомогу Німеччини Укрзалізниці у відновленні інфраструктури.