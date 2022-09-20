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Укрзалізниця та Deutsche Bahn підписали меморандум про співпрацю

Ольга
Матарикіна
Документ передбачає розширення залізничних та вантажних перевезень
Укрзалізниця та Deutsche Bahn підписали меморандум про співпрацю фото: Укрзалізниця
АТ "Укрзалізниця" та найбільший залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn підписали меморандум про підтримку та співпрацю.
 
Про це повідомляє "Укрзалізниця" у Facebook.
 
Підписання відбулося під час виставки InnoTrans 2022, що проходить у Берліні.
 
"Меморандум передбачає співпрацю між компаніями для розширення коридорів залізничних вантажних перевезень та пропускної спроможності терміналів", - ідеться у повідомленні.
 
Крім того, меморандум передбачає інші взаємодії між компаніями, зокрема допомогу Німеччини Укрзалізниці у відновленні інфраструктури.
 
 
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20 09 2022 16:55
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