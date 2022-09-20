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Українська та польська залізниці домовились про співпрацю

Ольга
Матарикіна
Сфери співпраці будуть зосереджені на розвитку залізничних перевезень
Українська та польська залізниці домовились про співпрацю фото: Укрзалізниця
На найбільшій залізничній виставці Європи InnoTrans у Берліні, 20 вересня 2022 року, Польща та Україна підписали спільну угоду про розширення співпраці в роботі залізниць. 
 
 
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
 
У рамках співпраці сторони проводитимуть періодичні консультації щодо розвитку залізничного транспорту та вживатимуть заходів щодо проведення трансформації залізничних систем Польщі та України.
 
Як зазначили в "Укрзалізниці", під час війни залізнична логістика була неабияк важливою для евакуації, постачання гуманітарних вантажів, тощо. У реалізації деяких заходів допомагала й Польська державна залізниця (PKP Group). 
 
"Події останніх місяців зумовили співпрацю між PKP Group та Укрзалізницею в небаченому раніше масштабі. З другого кварталу року спостерігається стабільне зростання обсягів вантажів на польсько-українських залізничних кордонах, особливо коли йдеться про імпорт зерна до країн ЄС", - наголосили в "Укрзалізниці".
 
Тим часом генеральний директор Польської державної залізниці Кшиштоф Мамінскі заявив, що вже існує попит на ринку для реалізації інвестицій на польсько-українському кордоні, зокрема, у створенні нової інфраструктури для постачання харчових продуктів.
 
"Ці інвестиції можуть стимулювати економічне зростання як у Польщі, так і в Україні, а також створити нові перспективи для співпраці з PKP S.A. Це пов’язано з тим, що компанія управляє нерухомістю, включеною в логістичний пакет. Інтерес з боку ринку вже очевидний", - Мамінскі.
 
Зі свого боку генеральний директор "Укрзалізниці" Олександр Камишін заявив, що надання Україні статусу країни-члена в ЄС означає, що держава має якнайшвидше перелаштуватися до європейських стандартів.
 
"Це означає, що ми прискорюємо процес побудови стійких відносин з європейськими компаніями. Прозоро та взаємовигідно. Залізниця може стати вирішальною у цьому процесі - таким собі інтегратором України до ЄС. Зараз завдяки співпраці з польською стороною ми збільшуємо потужність наших перевантажувальних терміналів. Але головне, що нам зараз потрібно, - це знайти правильне бачення подальшої архітектури європейських залізниць. Продумуючи цю потенційну архітектуру, важливо мати на увазі, що залізнична інфраструктура Польщі та України - це понад 40 тисяч кілометрів колій, які з’єднують Чорне та Балтійське моря", - зазначив Камишін.
 
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20 09 2022 16:18
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