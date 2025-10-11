Україна й Велика Британія запускають спільне виробництво артилерії та бойових технологій

Країни підписали заяву про наміри щодо програми LYRA - партнёрства у сферах бойових технологій і виробництва озброєнь.

Під час Міжнародного форуму оборонних індустрій DFNC3 представники Міністерства оборони України та британської сторони узгодили рамкову заяву про започаткування програми LYRA - співпраці з розвитку та масштабування оборонних технологій для поля бою.

Про це міністр оборони України Денис Шмигаль написав у Telegram-каналі.

Документ фіксує намір об’єднати науково‑виробничі потужності обох країн для спільної розробки, модернізації та серійного виробництва критично важливих систем озброєнь. У межах LYRA планується створення координаційної робочої групи, яка опрацьовуватиме технічні, виробничі та логістичні аспекти спільних проєктів.

За підсумками форуму також підписано проєктну домовленість про спільне виробництво артилерії крок, що має посилити здатність України самостійно забезпечувати свої підрозділи важким озброєнням у довгостроковій перспективі. Міністр оборони Великої Британії додав, що Лондон готовий розширювати співпрацю і на інші напрямки, зокрема виробництво бомб і дронів‑перехоплювачів.

"Ми починаємо з безпілотників з очевидних причин… Але загалом Україна для нас важливий партнер у створенні технологій, необхідних для стримування росії та переозброєння Європи", - сказав представник британської делегації.

Bloomberg нагадує, що президент Володимир Зеленський неодноразово закликав міжнародних партнерів інвестувати у виробництво озброєнь в Україні через спільні підприємства, прямі закупівлі або кредитне фінансування, щоб забезпечити стабільні поставки техніки для армії.

Ініціатива LYRA може стати наступним кроком у трансформації української оборонної промисловості: від одноразових поставок до налагодження повноцінних ланцюгів виробництва за участі західних партнерів.