США і Китай узгодили військовий зв’язок після саміту лідерів

Міністри оборони обох країн домовилися відкрити прямі канали комунікації між збройними силами, щоб зменшити ризик випадкових інцидентів і посилити співпрацю у сфері безпеки.

США і Китай домовилися встановити прямий зв'язок між своїми збройними силами, щоб уникнути потенційних конфліктів і забезпечити деескалацію напруженості.

Про це міністр оборони США Піт Гегсет написав у соцмережі Х (Twitter).

Він написав, що напередодні провів розмову з міністром національної оборони Китаю, адміралом Донг Цзюнем.

"Адмірал Донг і я погодилися створити канали військового співробітництва для усунення конфліктів і деескалації будь-яких проблем, що виникають", – заявив Гегсет.

Він додав, що обидві сторони вважають мир, стабільність і добрі відносини "найкращим шляхом".

Представники США та Китаю проведуть подальші переговори, щоб узгодити деталі налагодження прямого військового зв'язку.

Зустріч Гегсета та адмірала Донга відбулася в п’ятницю в Куала-Лумпурі, наступного дня після саміту президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Південній Кореї.

У суботу Гегсет також закликав країни Південно-Східної Азії посилити морське співробітництво, щоб протидіяти, за його словами, посиленню агресії Пекіна у Південно-Китайському морі.