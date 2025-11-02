США і Китай узгодили військовий зв’язок після саміту лідерів
США і Китай домовилися встановити прямий зв'язок між своїми збройними силами, щоб уникнути потенційних конфліктів і забезпечити деескалацію напруженості.
Про це міністр оборони США Піт Гегсет написав у соцмережі Х (Twitter).
Він написав, що напередодні провів розмову з міністром національної оборони Китаю, адміралом Донг Цзюнем.
"Адмірал Донг і я погодилися створити канали військового співробітництва для усунення конфліктів і деескалації будь-яких проблем, що виникають", – заявив Гегсет.
Він додав, що обидві сторони вважають мир, стабільність і добрі відносини "найкращим шляхом".
Представники США та Китаю проведуть подальші переговори, щоб узгодити деталі налагодження прямого військового зв'язку.
Зустріч Гегсета та адмірала Донга відбулася в п’ятницю в Куала-Лумпурі, наступного дня після саміту президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Південній Кореї.
У суботу Гегсет також закликав країни Південно-Східної Азії посилити морське співробітництво, щоб протидіяти, за його словами, посиленню агресії Пекіна у Південно-Китайському морі.
