Стало відомо коли США і Китай можуть підписати торговельну угоду

Вона може бути підписана вже наступного тижня.

США і Китай днями завершили роботу над торговельною угодою.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Reuters.

"Угоду в Куала-Лумпурі було завершено вчора вночі, тому я очікую, що ми обміняємося підписами, можливо, вже наступного тижня", - зазначив він.

Також міністр додав, що США вдалося врегулювати проблему закупівлі американських соєвих бобів Китаєм. За його словами, китайці закуплять 12 мільйонів тонн американської сої протягом поточного сезону до січня і зобов'язався купувати 25 мільйонів тонн щорічно протягом наступних трьох років.