Стало відомо коли США і Китай можуть підписати торговельну угоду
30 жовтня 2025, 16:53
Вона може бути підписана вже наступного тижня.
США і Китай днями завершили роботу над торговельною угодою.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Reuters.
"Угоду в Куала-Лумпурі було завершено вчора вночі, тому я очікую, що ми обміняємося підписами, можливо, вже наступного тижня", - зазначив він.
Також міністр додав, що США вдалося врегулювати проблему закупівлі американських соєвих бобів Китаєм. За його словами, китайці закуплять 12 мільйонів тонн американської сої протягом поточного сезону до січня і зобов'язався купувати 25 мільйонів тонн щорічно протягом наступних трьох років.
Бессент уточнив, що інші країни Південно-Східної Азії погодилися купити ще 19 мільйонів тонн американської сої, але не уточнив строки цих покупок.
"Таким чином, наші чудові фермери, що вирощують сою, яких китайці використовували як політичних пішаків, більше не будуть піддаватися тиску і повинні процвітати в найближчі роки", - розповів глава Мінфіну США.