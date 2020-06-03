Укрзалізниця цьогоріч закупить дизель-поїзди й сотню “крюківських” вагонів

"Ми говоримо про два-три дизель-поїзда в цьому році"

АТ "Укрзалізниця" у 2020 році закупить два-три дизель-поїзда та майже 100 пасажирських вагонів виробництва ПАТ "Крюківській вагонобудівельний завод".

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час відвідування ПАТ "Крюківській вагонобудівний завод" спільно з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УКРІНФОРМ.

"Ми говоримо про два-три дизель-поїзда в цьому році. Ми говоримо про замовлення додаткових пасажирських вагонів. Взагалі ми плануємо (замовити - ред.) до 100 пасажирських вагонів в цьому році. Зараз якраз на наглядовій раді фіналізується фінансовий план, вони будуть виходити з конкретних цифр, які ми зможемо забезпечити. Хотілося б забезпечити більше, і для цього ми робимо певні заходи, щоб в Укрзалізниці з'являвся додатковий ресурс. Щоб можна було більше завантажувати наші машинобудівні компанії, такі як Крюківській вагонобудівний завод", - заявив Криклій.

Президент Зеленський зауважив, що його не влаштовує приблизний план закупівлі до сотні вагонів, і міністр інфраструктури має назвати більш конкретну цифру. Криклій уточнив, що Укрзалізниця цього року зможе замовити 90 пасажирських вагонів виробництва КВБЗ.

Нагадаємо, що Укрзалізниця та Національна поліція запустили пілотні проєкти супроводу пасажирів поїздів далекого сполучення поліцейськими.