Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Укрзалізниця цьогоріч закупить дизель-поїзди й сотню “крюківських” вагонів

"Ми говоримо про два-три дизель-поїзда в цьому році"
АТ "Укрзалізниця" у 2020 році закупить два-три дизель-поїзда та майже 100 пасажирських вагонів виробництва ПАТ "Крюківській вагонобудівельний завод".
Укрзалізниця цьогоріч закупить дизель-поїзди й сотню “крюківських” вагонів Фото: пресслужба глави держави

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час відвідування ПАТ "Крюківській вагонобудівний завод" спільно з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УКРІНФОРМ.

"Ми говоримо про два-три дизель-поїзда в цьому році. Ми говоримо про замовлення додаткових пасажирських вагонів. Взагалі ми плануємо (замовити - ред.) до 100 пасажирських вагонів в цьому році. Зараз якраз на наглядовій раді фіналізується фінансовий план, вони будуть виходити з конкретних цифр, які ми зможемо забезпечити. Хотілося б забезпечити більше, і для цього ми робимо певні заходи, щоб в Укрзалізниці з'являвся додатковий ресурс. Щоб можна було більше завантажувати наші машинобудівні компанії, такі як Крюківській вагонобудівний завод", - заявив Криклій.

Президент Зеленський зауважив, що його не влаштовує приблизний план закупівлі до сотні вагонів, і міністр інфраструктури має назвати більш конкретну цифру. Криклій уточнив, що Укрзалізниця цього року зможе замовити 90 пасажирських вагонів виробництва КВБЗ.

Нагадаємо, що Укрзалізниця та Національна поліція запустили пілотні проєкти супроводу пасажирів поїздів далекого сполучення поліцейськими.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 03 2020 18:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.