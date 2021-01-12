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"Укрзалізниця" тимчасово обмежила транзитні перевезення Україною

Пасажирські залізничні перевезення між країнами здійснюватимуться без змін
АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у зв'язку з проведенням активних робіт із модернізації інфраструктури тимчасово обмежує перевезення транзитних вантажів через територію України.
"Укрзалізниця" тимчасово обмежила транзитні перевезення Україною Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомила прес-служба УЗ у середу, наразі тривають роботи з електрифікації ділянки Ковель - Ізов - Держкордон та ремонтно-колійні роботи з модернізації ділянки Знам'янка - Здолбунів. У зв'язку з цим пропускна спроможність у напрямку Польщі знизилася до 350 вагонів на добу.

"Зазначених обсягів недостатньо, щоб забезпечити перевезення у передбачені терміни. Тому було ухвалено рішення тимчасово впровадити конвенцію на заборону транзитних залізничних перевезень територією України", - пояснюється в повідомленні.

Компанія зазначає, що після завершення інфраструктурних робіт перевезення будуть відновлені і клієнтів поінформують.

Пасажирські залізничні перевезення між країнами здійснюватимуться без змін.

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01 12 2021 15:37
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