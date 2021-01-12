"Укрзалізниця" тимчасово обмежила транзитні перевезення Україною
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Як повідомила прес-служба УЗ у середу, наразі тривають роботи з електрифікації ділянки Ковель - Ізов - Держкордон та ремонтно-колійні роботи з модернізації ділянки Знам'янка - Здолбунів. У зв'язку з цим пропускна спроможність у напрямку Польщі знизилася до 350 вагонів на добу.
"Зазначених обсягів недостатньо, щоб забезпечити перевезення у передбачені терміни. Тому було ухвалено рішення тимчасово впровадити конвенцію на заборону транзитних залізничних перевезень територією України", - пояснюється в повідомленні.
Компанія зазначає, що після завершення інфраструктурних робіт перевезення будуть відновлені і клієнтів поінформують.
Пасажирські залізничні перевезення між країнами здійснюватимуться без змін.
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