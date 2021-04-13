CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкрзалізниця тимчасово скоротила кількість рейсів за окремими напрямками через низький попит, а також додала до розкладу три додаткові потяги перед літнім сезоном.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Укрзалізниця тимчасово скасувала рейси за низкою напрямків
Укрзалізниця моніторить пасажиропотік на щоденній основі і готова миттєво відновлювати рейси у якості підвищення попиту на вже існуючі альтернативні маршрути, а також додавати поїзди до травневих свят та літнього туристичного сезону
У пресслужбі зазначають, що УЗ запланувала додаткові рейси перед літнім сезоном перевезень. Водночас, їхнє призначення залежатиме від епідеміологічної ситуації в країні, повідомляє "Економічна правда".
Так, вже додані до розкладу поїзди № 77/78 Харків – Маріуполь, № 119/120 Львів – Запоріжжя, № 719/720 Харків – Київ, а також збільшено періодичність курсування поїзда № 19/20 Попасна – Київ (по парних днях тижня).
У зв’язку з низьким попитом на перевезення під час карантину, Укрзалізниця тимчасово скасувала кількість рейсів до Західної України:
з 13 квітня – № 29/30 Київ–Ужгород (курсувало 6 вагонів з 9 вагонів, населеність на 11–25 квітня – 2%);
з 13 квітня – № 5/6 Ужгород–Херсон, (6 вагонів з 10, населеність з 11 по 25 квітня – менше 1%);
з 14 квітня – № 243/244 Київ–Рахів, (11 вагонів з 18, населеність з 11 по 25 квітня – 7%).
Також через економічну необґрунтованість з цього тижня (12 – 16 березня) змінюється періодичність курсування поїздів:
№ 773/774 Київ – Шостка: три рази на тиждень (замість 5 разів на тиждень) із Києва та Шостки по 5, 6, 7 днях тижня;
№ 781/782 Київ – Черкаси: три рази на тиждень (замість 5 разів на тиждень) із Києва та Черкас по 5, 6, 7 днях тижня.
"Укрзалізниця моніторить пасажиропотік на щоденній основі і готова миттєво відновлювати рейси у якості підвищення попиту на вже існуючі альтернативні маршрути, а також додавати поїзди до травневих свят та літнього туристичного сезону", – додали у компанії.
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13 04 2021 11:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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