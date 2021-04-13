Укрзалізниця тимчасово скасувала рейси за низкою напрямків

Укрзалізниця моніторить пасажиропотік на щоденній основі і готова миттєво відновлювати рейси у якості підвищення попиту на вже існуючі альтернативні маршрути, а також додавати поїзди до травневих свят та літнього туристичного сезону

Укрзалізниця тимчасово скоротила кількість рейсів за окремими напрямками через низький попит, а також додала до розкладу три додаткові потяги перед літнім сезоном.

У пресслужбі зазначають, що УЗ запланувала додаткові рейси перед літнім сезоном перевезень. Водночас, їхнє призначення залежатиме від епідеміологічної ситуації в країні, повідомляє "Економічна правда".

Так, вже додані до розкладу поїзди № 77/78 Харків – Маріуполь, № 119/120 Львів – Запоріжжя, № 719/720 Харків – Київ, а також збільшено періодичність курсування поїзда № 19/20 Попасна – Київ (по парних днях тижня).

У зв’язку з низьким попитом на перевезення під час карантину, Укрзалізниця тимчасово скасувала кількість рейсів до Західної України:

з 13 квітня – № 29/30 Київ–Ужгород (курсувало 6 вагонів з 9 вагонів, населеність на 11–25 квітня – 2%);

з 13 квітня – № 5/6 Ужгород–Херсон, (6 вагонів з 10, населеність з 11 по 25 квітня – менше 1%);

з 14 квітня – № 243/244 Київ–Рахів, (11 вагонів з 18, населеність з 11 по 25 квітня – 7%).

Також через економічну необґрунтованість з цього тижня (12 – 16 березня) змінюється періодичність курсування поїздів:

№ 773/774 Київ – Шостка: три рази на тиждень (замість 5 разів на тиждень) із Києва та Шостки по 5, 6, 7 днях тижня;

№ 781/782 Київ – Черкаси: три рази на тиждень (замість 5 разів на тиждень) із Києва та Черкас по 5, 6, 7 днях тижня.

"Укрзалізниця моніторить пасажиропотік на щоденній основі і готова миттєво відновлювати рейси у якості підвищення попиту на вже існуючі альтернативні маршрути, а також додавати поїзди до травневих свят та літнього туристичного сезону", – додали у компанії.