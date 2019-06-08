НОВИНИПАТ "Укрзалізниця" відновила рух приміських поїздів на дільниці "Маріуполь – Південнодонбаська", які не курсували майже 5 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" відновила на Донбасі роботу поїздів, які не курсували п'ять років
"Для відновлення безпечного курсування поїздів на цій дільниці регіональна філія "Донецька залізниця" спільно з фахівцями штабу ООС перевірили та підготували інфраструктуру"
Фото: "Укрзалізниця"
"Для відновлення безпечного курсування поїздів на цій дільниці регіональна філія "Донецька залізниця" спільно з фахівцями штабу ООС перевірили та підготували інфраструктуру. Рух приміських поїздів від Волновахи до станції Південнодонбаська через станцію Велико-Анадоль не здійснювався з 2014 року", - повідомляє пресслужба товариства.
Відтепер цією дільницею курсуватимуть чотири приміські поїзди.
Зокрема, продовжили до Південнодонбаської рух поїздів № 6162, № 6105, № 6108 та № 6181.
Нагадаємо, що у лютому 2019 року "Укрзалізниця" скоротила кількість поїздів до РФ.
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