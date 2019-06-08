Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

"Укрзалізниця" відновила на Донбасі роботу поїздів, які не курсували п'ять років

"Для відновлення безпечного курсування поїздів на цій дільниці регіональна філія "Донецька залізниця" спільно з фахівцями штабу ООС перевірили та підготували інфраструктуру"
ПАТ "Укрзалізниця" відновила рух приміських поїздів на дільниці "Маріуполь – Південнодонбаська", які не курсували майже 5 років.
"Укрзалізниця" відновила на Донбасі роботу поїздів, які не курсували п Фото: "Укрзалізниця"

"Для відновлення безпечного курсування поїздів на цій дільниці регіональна філія "Донецька залізниця"  спільно з фахівцями штабу ООС перевірили та підготували інфраструктуру. Рух приміських поїздів від Волновахи до станції Південнодонбаська через станцію Велико-Анадоль не здійснювався з 2014 року", - повідомляє пресслужба товариства.

Відтепер цією дільницею курсуватимуть чотири приміські поїзди.

Зокрема, продовжили до Південнодонбаської рух поїздів № 6162, № 6105, № 6108 та № 6181.

Нагадаємо, що у лютому 2019 року "Укрзалізниця" скоротила кількість поїздів до РФ.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 08 2019 10:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія Дмитра Пеньковського

#бізнес_ветеранів: Історія Дмитра Пеньковського

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.