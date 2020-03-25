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"Укрзалізниця" відтерміновує інвестиційні проєкти через коронавірус

Зокрема, "Укрзалізниця" на 1 місяць продовжила термін подачі документів для участі у тендері на електрифікацію залізниці у напрямку Долинська-Миколаїв-Колосівка
В "Укрзалізниці" вирішили відмовитися від реалізації декількох масштабних інвестиційних програм через пандемію коронавірусу.
"Укрзалізниця" відтерміновує інвестиційні проєкти через коронавірус UA|TV

Про це повідомив директор зі стратегічного розвитку компанії Антон Саболевський, повідомляє "Громадське".

Зокрема, "Укрзалізниця" на 1 місяць продовжила термін подачі документів для участі у тендері на електрифікацію залізниці у напрямку Долинська-Миколаїв-Колосівка. На цю програму свого часу "УЗ" отримала близько 300 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку, а також Європейського інвестиційного банку.

Крім цього, "Укрзалізниця" призупиняє процедуру відбору постачальників електровозів. Загалом компанія планувала домовитися про постачання близько 205 електролокомотивів, які мали б замінити застарілий рухомий склад, що курсує залізницею нині.

Водночас Саболевський зазначив, що ЄБРР виділяє "Укрзалізниці" додаткове фінансування. Його мають направити на боротьбу з коронавірусом та закупівлю медичного обладнання.

Напередодні "Укрзалізниця" вирішила призупинити процес відбору голови правління компанії.

Разом з цим, інвестиційні процеси в Україні призупиняють не всі. Зокрема, Фонд державного майна вирішив не скасовувати проведення малої приватизації та підготовки до великої приватизації.

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25 03 2020 12:21
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