"Укрзалізниця" витратить майже 4 мільйони на пошук нового керівництва

Філія "Центр сервісного забезпечення" АТ "Українська залізниця" уклала 2 договори з рекрутинговим агентством "Екзекьютів Серч Юкрейн" про підбір персоналу на загальну суму 3,89 млн грн.

Про це пише "Економічна правда" з посиланням на "Наші гроші".

Згідно з договорами, до кінця цього року агентство за 1,98 млн грн підбере кандидатів на посади голови правління Укрзалізниці, заступників і членів правління.

А за 1,91 млн грн агентство відбере чотирьох незалежних членів наглядової ради компанії.

При цьому, один із заводів "Укрзалізниці" - АТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод" - запропонував підібрати голову, його заступників та членів правління на 15% дешевше (за 1,72 млн грн), але пропозицію відхилили.

Відмову аргументували тим, що завод не підтвердив наявність у штаті кваліфікованого персоналу в необхідній кількості.

"На цьому тендері УЗ вимагала мати трьох працівників, один з яких повинен був мати досвід роботи у сфері пошуку та підбору кандидатів на посади керівного персоналу (членів правління/ради директорів/наглядової ради) не менше десяти років, а інші двоє - не менше п’яти років. Натомість завод вказав у довідці головного конструктора зі стажем 26 років, економіста служби головного бухгалтера зі стажем 18 років і начальника відділу збуту зі стажем 16 років", - пояснюють журналісти.

На тій самій підставі з обох тендерів відхилили ТОВ "Маунт Поінт".

"Потім переможцем обрали наступну за ціною "Екзекьютів Серч Юкрейн". Сума договорів із цією фірмою на 41% нижча від загальної очікуваної вартості закупівель у 6,64 млн грн. Створена в 2015 році київська "Екзекьютів Серч Юкрейн" належить фірмі "Executive Search Baltics" (Латвія), кінцевими бенефіціарами через яку є директор Лієгіс Вієстурс та Айга Авотіна. Українська та латвійська фірми входять у рекрутингову мережу "Amrop", - додають "Наші гроші".

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