Укрзалізниця з 1 червня запустить поїзди без плацкартних вагонів
Про це заявив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик, повідомляє пресслужба компанії, передає Укрінформ.
«Ми очікуємо запуску з 1 червня 42 поїздів, з яких 10 – Інтерсіті+ і 32 – далекого сполучення. Це приблизно третина нашого повного обсягу перевезень у далекому сполученні. В першу чергу, ми зараз готуємо рухомий склад Інтерсіті, СВ та купе. Будемо моніторити ситуацію щодо поширення вірусу та дамо додаткову інструкцію щодо роботи плацкартних вагонів», - зазначив Юрик.
В Укрзалізниці додають, що з моменту старту продажів 26 травня пасажири придбали понад 20 тис. залізничних квитків.
Нагадаємо, що з 1 червня 2020 року "Укрзалізниця" почне продавати квитки за 90 днів до дати відправлення. До цього попередньо квитки можна було придбати за 45-60 днів до поїздки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Зловмисники продали біодобавок "від коронавірусу" на $1 млн — СБУ
- АУДІО Українські подкасти та подкастинг в Україні
- ВІДЕО Володимир Зеленський записав традиційне звернення
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі