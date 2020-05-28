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Укрзалізниця з 1 червня запустить поїзди без плацкартних вагонів

"Ми очікуємо запуску з 1 червня 42 поїздів, з яких 10 – Інтерсіті+ і 32 – далекого сполучення"
В АТ "Укрзалізниця" з 1 червня запустять потяги Інтерсіті+ та поїзди далекого сполучення з вагонами СВ та купе.
Укрзалізниця з 1 червня запустить поїзди без плацкартних вагонів Фото:unian.ua

Про це заявив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик, повідомляє пресслужба компанії, передає Укрінформ.

«Ми очікуємо запуску з 1 червня 42 поїздів, з яких 10 – Інтерсіті+ і 32 – далекого сполучення. Це приблизно третина нашого повного обсягу перевезень у далекому сполученні. В першу чергу, ми зараз готуємо рухомий склад Інтерсіті, СВ та купе. Будемо моніторити ситуацію щодо поширення вірусу та дамо додаткову інструкцію щодо роботи плацкартних вагонів», - зазначив Юрик.

В Укрзалізниці додають, що з моменту старту продажів 26 травня пасажири придбали понад 20 тис. залізничних квитків.

Нагадаємо, що з 1 червня 2020 року "Укрзалізниця" почне продавати квитки за 90 днів до дати відправлення. До цього попередньо квитки можна було придбати за 45-60 днів до поїздки.

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28 05 2020 13:00
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