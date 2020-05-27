"Укрзалізниця" запускає продаж квитків за 90 днів до дати відправлення
Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає РБК - Україна.
За його словами, з 1 червня можна придбати квитки відразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45-60, як було раніше.
"Так "Укрзалізниця" зможе більш гнучко реагувати на попит і заздалегідь призначати поїзди на більш популярні дати та напрямки, а для пасажирів це додаткова зручність і можливість ефективніше планувати свої поїздки", - зазначив міністр.
Примітно, що продаж квитків на поїзди відновилася ще вчора, 26 травня, проте сервіс відразу зіткнувся з проблемами. Компанія пояснила збій зміною програмного забезпечення сайту.
Пасажирські перевезення залізницею були припинені 18 березня у зв'язку з карантином в Україні.
Нагадаємо, що квиткові каси на залізничних вокзалах України почали працювати вранці 27 травня.
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