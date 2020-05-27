"Укрзалізниця" запускає продаж квитків за 90 днів до дати відправлення

Раніше квитки можна було купити максимум за 60 днів до поїздки

З 1 червня 2020 року "Укрзалізниця" почне продавати квитки за 90 днів до дати відправлення. До цього попередньо квитки можна було придбати за 45-60 днів до поїздки.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає РБК - Україна.

За його словами, з 1 червня можна придбати квитки відразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45-60, як було раніше.

"Так "Укрзалізниця" зможе більш гнучко реагувати на попит і заздалегідь призначати поїзди на більш популярні дати та напрямки, а для пасажирів це додаткова зручність і можливість ефективніше планувати свої поїздки", - зазначив міністр.

Примітно, що продаж квитків на поїзди відновилася ще вчора, 26 травня, проте сервіс відразу зіткнувся з проблемами. Компанія пояснила збій зміною програмного забезпечення сайту.

Пасажирські перевезення залізницею були припинені 18 березня у зв'язку з карантином в Україні.

Нагадаємо, що квиткові каси на залізничних вокзалах України почали працювати вранці 27 травня.