CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоїзди вирушатимуть до Львова, Дніпра, Сум та Вінниці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" запустить чотири додаткових потяга до Дня Конституції
"Укрзалізниця" призначила 4 додаткові поїзди на святкові та вихідні дні до Дня Конституції України
"Для пасажирів також доступні квитки на додаткові літні поїзди, що курсують з великих міст до найпопулярніших місць відпочинку", – додали залізничники, йдеться в "Радіо Свобода".
День Конституції України відзначають 28 червня. Цьогоріч свято припадає на п’ятницю, створюючи українцям три дні поспіль вихідних.
Нагадаємо, нещодавно державна "Укрзалізниця" розпочала виставляти в системі "Prozorro.Продажі" майно та нерухомість в оренду. Наразі в системі з’явились перші 30 об’єктів.
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25 06 2019 15:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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