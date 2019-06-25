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"Укрзалізниця" запустить чотири додаткових потяга до Дня Конституції

"Укрзалізниця" призначила 4 додаткові поїзди на святкові та вихідні дні до Дня Конституції України
Поїзди вирушатимуть до Львова, Дніпра, Сум та Вінниці.
"Укрзалізниця" запустить чотири додаткових потяга до Дня Конституції

"Для пасажирів також доступні квитки на додаткові літні поїзди, що курсують з великих міст до найпопулярніших місць відпочинку", – додали залізничники, йдеться в "Радіо Свобода".

День Конституції України відзначають 28 червня. Цьогоріч свято припадає на п’ятницю, створюючи українцям три дні поспіль вихідних.

Нагадаємо, нещодавно державна "Укрзалізниця" розпочала виставляти в системі "Prozorro.Продажі" майно та нерухомість в оренду. Наразі в системі з’явились перші 30 об’єктів.

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25 06 2019 15:31
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