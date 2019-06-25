"Укрзалізниця" запустить чотири додаткових потяга до Дня Конституції

"Укрзалізниця" призначила 4 додаткові поїзди на святкові та вихідні дні до Дня Конституції України

Поїзди вирушатимуть до Львова, Дніпра, Сум та Вінниці.

"Для пасажирів також доступні квитки на додаткові літні поїзди, що курсують з великих міст до найпопулярніших місць відпочинку", – додали залізничники, йдеться в "Радіо Свобода".

День Конституції України відзначають 28 червня. Цьогоріч свято припадає на п’ятницю, створюючи українцям три дні поспіль вихідних.

Нагадаємо, нещодавно державна "Укрзалізниця" розпочала виставляти в системі "Prozorro.Продажі" майно та нерухомість в оренду. Наразі в системі з’явились перші 30 об’єктів.

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