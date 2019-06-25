До кінця року в обіг введуть монети номіналом п'ять гривень, - Нацбанк

У 2020 році планується ввести в обіг 10 гривень монетою

До кінця 2019 року в обіг планують ввести монети номіналом 5 гривень.

"Ми у 2019 році введемо в обіг монети 5 гривень, а у 2020 році - 10 гривень", - голова Нацбанку Яків Смолій, інформує "Громадське".

Також, за словами Смолія, Нацбанк припинив друк банкнот номіналом 1 та 2 гривень. Їх поступово будуть виводити з обігу та заміняти на монети.



Фото:Нацбанк

Додамо, що Національний банк України вводить в обіг онову банкноту номіналом 1000 гривень з 25 жовтня 2019 року.