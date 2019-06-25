Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

До кінця року в обіг введуть монети номіналом п'ять гривень, - Нацбанк

У 2020 році планується ввести в обіг 10 гривень монетою
До кінця 2019 року в обіг планують ввести монети номіналом 5 гривень.
До кінця року в обіг введуть монети номіналом п Фото:Нацбанк

"Ми у 2019 році введемо в обіг монети 5 гривень, а у 2020 році - 10 гривень", - голова Нацбанку Яків Смолій, інформує "Громадське".

Також, за словами Смолія, Нацбанк припинив друк банкнот номіналом 1 та 2 гривень. Їх поступово будуть виводити з обігу та заміняти на монети.


Фото:Нацбанк

Додамо, що Національний банк України вводить в обіг онову банкноту номіналом 1000 гривень з 25 жовтня 2019 року.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 06 2019 12:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів

#бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.