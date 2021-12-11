"Укрзалізниця" збільшує кількість поїздів до "Буковелю"
Про це повідомляє прес-служба компанії, пише "Економічна правда".
Зазначається, що компанія запускає 7 пар поїздів у новому графіку руху на 2021/2022 рік, який починає діяти 12 грудня.
"Реновація станції Татарів пов'язана з тим, що станція є географічно найближчою - 15 км або від 20 хвилин у дорозі - до популярного серед туристів урочища Буковель та однойменного лижного курорту", - пояснили в УЗ.
Відповідно до нового графіка руху поїздів через Буковель прямуватимуть сім поїздів:
№5/6 Маріуполь - Рахів;
№15/16 Харків - Рахів;
№55/56 Київ - Рахів;
№95/96 Київ - Рахів;
№25/26 Одеса - Рахів;
№125/126 Миколаїв - Рахів;
№130/129 Кременчук - Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава - Ворохта).
Продаж квитків на поїзди №55/56 Київ - Рахів, №95/96 Київ - Рахів, №25/26 Одеса - Рахів, №125/126 Миколаїв - Рахів уже відкрито, решта надійде у продаж до кінця тижня.
Крім цього, з 12 грудня буде організовано автобусні трансфери від вокзалу до Буковеля за фіксованою ціною 50 грн.
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