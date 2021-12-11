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"Укрзалізниця" збільшує кількість поїздів до "Буковелю"

Крім цього, з 12 грудня буде організовано автобусні трансфери від вокзалу до Буковеля
"Укрзалізниця" починає реновацію станції Татарів та ініціює процедуру перейменування станції на Татарів-Буковель, а також - запускає 7 пар поїздів до гірськолижного курорту.
"Укрзалізниця" збільшує кількість поїздів до "Буковелю" Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє прес-служба компанії, пише "Економічна правда".

Зазначається, що компанія запускає 7 пар поїздів у новому графіку руху на 2021/2022 рік, який починає діяти 12 грудня.

"Реновація станції Татарів пов'язана з тим, що станція є географічно найближчою - 15 км або від 20 хвилин у дорозі - до популярного серед туристів урочища Буковель та однойменного лижного курорту", - пояснили в УЗ.

Відповідно до нового графіка руху поїздів через Буковель прямуватимуть сім поїздів:

№5/6 Маріуполь - Рахів;

№15/16 Харків - Рахів;

№55/56 Київ - Рахів;

№95/96 Київ - Рахів;

№25/26 Одеса - Рахів;

№125/126 Миколаїв - Рахів;

№130/129 Кременчук - Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава - Ворохта).

Продаж квитків на поїзди №55/56 Київ - Рахів, №95/96 Київ - Рахів, №25/26 Одеса - Рахів, №125/126 Миколаїв - Рахів уже відкрито, решта надійде у продаж до кінця тижня.

Крім цього, з 12 грудня буде організовано автобусні трансфери від вокзалу до Буковеля за фіксованою ціною 50 грн.

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12 11 2021 13:27
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