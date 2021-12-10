У "Буковелі" випав перший сніг
Сніг у Буковелі видно на трансляції у Facebook, повідомляє "Громадське".
"Перший сніг вкриває схили курорту! Вже зовсім скоро траси будуть готові до катання. А поки, подивіться як світ вкривається білосніжною ковдрою!" - йдеться у пості.
Курорт "Буковель" розташований на висоті 920 метрів біля підніжжя гори Буковель неподалік від села Поляниця. Найвища точка курорту - гора Довга (1372 м).
На Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту теж повідомили, що вранці 12 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, температура повітря -1°C і падає сніг.
Перший сніг після літа там випав ще 22 вересня.
Гора Піп Іван - одна з найвищих в Україні. Її висота становить 2028 метрів над рівнем моря.
Нагадаємо, що курорт "Буковель" відновив роботу після карантину
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