У "Буковелі" випав перший сніг

Траси для катання обіцяють відкрити "вже зовсім скоро"

На найбільшому гірськолижному курорті України "Буковель" пішов перший сніг, а траси для катання обіцяють відкрити "вже зовсім скоро". Сніжить 12 жовтня і на горі Піп Іван Чорногірський.

Сніг у Буковелі видно на трансляції у Facebook, повідомляє "Громадське".

"Перший сніг вкриває схили курорту! Вже зовсім скоро траси будуть готові до катання. А поки, подивіться як світ вкривається білосніжною ковдрою!" - йдеться у пості.

Курорт "Буковель" розташований на висоті 920 метрів біля підніжжя гори Буковель неподалік від села Поляниця. Найвища точка курорту - гора Довга (1372 м).

На Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту теж повідомили, що вранці 12 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, температура повітря -1°C і падає сніг.

Перший сніг після літа там випав ще 22 вересня.

Гора Піп Іван - одна з найвищих в Україні. Її висота становить 2028 метрів над рівнем моря.

Нагадаємо, що курорт "Буковель" відновив роботу після карантину