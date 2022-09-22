До 80 сантиметрів снігу намело в Карпатах У високогір'ї Чорногори негода. Видимість обмежена, снігові перемети місцями до 80 см. Зафіксовано снігові зсуви на північно-східних схилах

У Карпатах намело до 80 см снігу. Зафіксовані снігові зсуви на схилах.

Фото: На горі Піп Іван випало до 1 метру снігу (dsns_telegram)

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення управління ДСНС в Івано-Франківській області Василь Фіцак. "У високогір'ї Чорногори негода. Видимість обмежена, снігові перемети місцями до 80 см. Зафіксовано снігові зсуви на північно-східних схилах", – зазначив Фіцак.

Фото: Василь Фіцак Він додав, що найближчими днями варто утриматись від виходів у високогір'я. Піп Іва́н (також Попіван, Піп Іван Чорногі́рський або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2020.5 м. Нагадаємо, що в Україні 18 вересня випав перший сніг . У мережі з'явилися фото із засніжених карпатських гір.

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