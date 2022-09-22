CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Карпатах намело до 80 см снігу. Зафіксовані снігові зсуви на схилах.
Фото: Василь ФіцакПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До 80 сантиметрів снігу намело в Карпатах
У високогір'ї Чорногори негода. Видимість обмежена, снігові перемети місцями до 80 см. Зафіксовано снігові зсуви на північно-східних схилах
Фото: На горі Піп Іван випало до 1 метру снігу (dsns_telegram)
Про це у Фейсбуці повідомив начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення управління ДСНС в Івано-Франківській області Василь Фіцак.
"У високогір'ї Чорногори негода. Видимість обмежена, снігові перемети місцями до 80 см. Зафіксовано снігові зсуви на північно-східних схилах", – зазначив Фіцак.
Фото: Василь Фіцак
Він додав, що найближчими днями варто утриматись від виходів у високогір'я.
Піп Іва́н (також Попіван, Піп Іван Чорногі́рський або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2020.5 м.
Нагадаємо, що в Україні 18 вересня випав перший сніг. У мережі з'явилися фото із засніжених карпатських гір.
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22 09 2022 10:55 МЕДІА
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