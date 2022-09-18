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В Україні випав перший сніг

В Україні сьогодні, 18 вересня випав перший сніг. У мережі з'явилися фото із засніжених карпатських гір.
В Україні випав перший сніг Джерело: facebook.com/chornogora.rescue112

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

"Станом на 08:15, 18.09.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг. Вітер південно-західній 6-8 м/с. Температура повітря -1°С", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними синоптиків, попри мокрий сніг у Карпатах, на сході країни сьогодні буде до +28. На всій території країни очікуються сильні дощі, шквальний вітер і грози.

Раніше повідомлялось, що вчені знайшли відносно дешевий спосіб охолодити полюси Землі.

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18 09 2022 11:05
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