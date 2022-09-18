CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні сьогодні, 18 вересня випав перший сніг. У мережі з'явилися фото із засніжених карпатських гір.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні випав перший сніг
Джерело: facebook.com/chornogora.rescue112
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.
"Станом на 08:15, 18.09.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг. Вітер південно-західній 6-8 м/с. Температура повітря -1°С", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за даними синоптиків, попри мокрий сніг у Карпатах, на сході країни сьогодні буде до +28. На всій території країни очікуються сильні дощі, шквальний вітер і грози.
Раніше повідомлялось, що вчені знайшли відносно дешевий спосіб охолодити полюси Землі.
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18 09 2022 11:05 МЕДІА
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