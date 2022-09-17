Вчені знайшли відносно дешевий спосіб охолодити полюси Землі

Міжнародна група вчених запропонувала дешевий спосіб охолодження полюсів нашої планети. Зробити це пропонують за допомогою зменшення кількості сонячного світла, яке надходить на полюси.

Про це повідомляє Science Daily.

Полюси Землі нагріваються у кілька разів швидше, ніж уся планета в середньому. Це призводить до появи хвиль спеки, що фіксуються над Арктикою та Антарктикою. Лід, що тане, і колапс льодовиків тут призведе до зростання рівня моря по всій Землі.

За словами дослідників, охолодження полюсів шляхом обмеження кількості сонячного світла, яке надходить на них, стане дешевим, але дієвим способом боротьби з цими явищами.

Вчені пропонують запускати літаки, які розпорошуватимуть мікроскопічні аерозольні частинки на 60 градусах північної та південної широти. Якщо їх розпорошити на висоті близько 13 тисяч метрів (що вище за крейсерську висоту авіалайнера), такі частинки будуть повільно дрейфувати до полюсів, злегка затемняючи поверхню під ними.

Такі викиди частинок пропонують робити сезонно, навесні та на початку літа. Один і той же парк реактивних літаків може працювати на обох полюсах, перелітаючи з одного на інший зі зміною пір року.

Дослідники вважають, що займатися розпиленням мають літаки-заправники нового покоління. Для виконання завдання знадобиться флот із приблизно 125 суден. Він зміг би підняти у повітря корисне навантаження, розпилення якого дозволило б охолодити полюси приблизно на два градуси за Цельсієм.

Витрати на це оцінюються в 11 мільярдів доларів на рік, що становить приблизно одну третину від витрат на охолодження усієї планети, і набагато менше, ніж необхідно для досягнення нульового рівня викидів.

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