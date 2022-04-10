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Карпати знову засипало снігом
Фото: photographers.ua
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
"Станом на 9:35 04.10.2022р. на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер південно-західний, 1 м/с, температура навколишнього середовища -3°C", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Піп Іва́н (також Попіван, Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2020.5 м.
Раніше повідомлялося, що у Карпатах намело до 80 см снігу.
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04 10 2022 11:22 МЕДІА
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