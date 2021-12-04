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Курорт "Буковель" відновив роботу після карантину

Українські Карпати зараз знову можуть вітати туристів
Гірськолижний курорт "Буковель" відновив свою роботу у зв’язку з тим, що Прикарпаття вийшло з червоної зони карантину.
Курорт "Буковель" відновив роботу після карантину Буковель. Фото: travelstory.ua
"Так, ми відновили сезон катання!", повідомляє "Буковель" на офіційній сторінці у Facebook.

У повідомленні звзначається, що катання триватиме до кінця квітня. Наразі працюють підйомники №1, 2 та 7, але з кожним днем відкриватимуть все більше підйомників, трас та інших об’єктів.
 
"Відновлюється можливість людям працювати і отримувати достойну заробітну плату. Якимось таємним чином ми перескочили з червоної зони відразу до жовтої. Українські Карпати зараз знову можуть вітати туристів", повідомляє співвласник туристичного комплексу Олександр Шевченко у Facebook.

Нагадаємо, що в лютому через спалах COVID-19 в Івано-Франківській області, у "Буковелі" закрили кафе і ресторани, а згодом припинили його діяльність повністю.
 
 
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12 04 2021 10:21
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