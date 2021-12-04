Курорт "Буковель" відновив роботу після карантину Українські Карпати зараз знову можуть вітати туристів

Гірськолижний курорт "Буковель" відновив свою роботу у зв’язку з тим, що Прикарпаття вийшло з червоної зони карантину.

Буковель. Фото: travelstory.ua

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію