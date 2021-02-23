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Через спалах COVID-19 "Буковель" закриває кафе і ресторани

Найбільше хворих фіксують у м. Яремче, Надвірнянському, Богородчанському районах та обласному центрі
Голова Франківської ОДА Андрій Бойчук зустрівся з керівництвом "Буковелю", вони вирішили закрити для відвідування кафе, бари і ресторани на території курорту та зайнятися інфраструктурою, аби біля підйомників люди дотримувалися карантинних вимог.
Через спалах COVID-19 "Буковель" закриває кафе і ресторани Буковель. Фото: travelstory.ua

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на пресслужбу Івано-Франківської ОДА.

"Протягом останніх тижнів ми спостерігаємо різке збільшення кількості хворих на COVID-19…

Найбільше таких хворих фіксують у м. Яремче, Надвірнянському, Богородчанському районах та обласному центрі. Саме тут впродовж новорічно-різдвяних свят були найбільші скупчення людей.

Зараз ми маємо докласти всіх зусиль, щоб перервати ланцюг розповсюдження хвороби, зокрема, змушені запровадити суворіші карантинні заходи".

Під час зустрічі з керівництвом "Буковелю" визначили основні напрямки роботи курорту під час карантину: 

  • закриття для відвідувачів ресторанів, барів та кафе;
  • створення на гірськолижних трасах та підйомниках спеціальної інфраструктури для забезпечення дотримання карантинних вимог відпочивальниками;
  • дотримання мешканцями готелів соціальної дистанції та суворого маскового режиму;
  • широке інформування відпочиваючих про карантинні заходи.

Бойчук їздив у "Буковель" спільно з керівництвом Нацполіції в області та Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, що перший тимчасовий мобільний госпіталь для пацієнтів із коронавірусом, який розгорнули в Івано-Франківській області, повністю готовий до роботи і прийому перших хворих.

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23 02 2021 14:59
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