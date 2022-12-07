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У Києві водіїв закликають не виїжджати без потреби

07 грудня 2022, 10:33
У Києві водіїв закликають не виїжджати без потреби
Фото: dtp.kiev.ua
У середу, 7 грудня, в Києві йде рясний сніг. Водіїв просять не виїжджати без потреби.

Про це повідомляє КМДА.

"Без потреби не виїжджайте на вулиці Києва і не паркуйте автівки обабіч доріг та вулиць", - йдеться в повідомленні.

Як кажуть в КМВА, станом на 10:00 на вулиці Києва виведено 167 одиниць комунальної спецтехніки.

"Сніг прибирають понад 3,5 тисячі комунальників. Зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки інтенсивно обробляються протиожеледними засобами. Ще раз закликаємо киян та гостей міста бути свідомими і не заважати роботі спецтехніки", - просять у відомстві.

Сьогодні, 7 грудня, у більшості регіонів України очікується сніг та дощ. Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах та пориви вітру.

Раніше повідомлялось, що в YASNO повідомили, скільки українцям доведеться жити в режимі "світло за графіком".

снігводіїпогода. київ

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