В YASNO повідомили, скільки українцям доведеться жити в режимі "світло за графіком"

Після обстрілів 5 грудня продовжуються обмеження по генерації по всій країні. Тому говорити про повернення до стабілізаційних графіків зарано.

Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко в ефірі телемарафону, пише 5.ua

За його словами, щонайменше до кінця березня українці житимуть в режимі "світло за графіком".

"До кінця березня, базовий сценарій, який буде для нас хорошим, якщо ми проживемо зиму та початок весни у стабілізаційних графіках", - сказав Коваленко.

Очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що влучання ракет рф, які не вдалося збити нашим захисникам під час ворожої масованої атаки, призвели до значних ушкоджень електростанцій та підстанцій “Укренерго”, але в цілому ситуація залишається контрольованою.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі дефіцит потужності в енергосистемі України становить 19% від прогнозного споживання.

Раніше повідомлялось, що 5 грудня окупанти завдали восьмого масованого удару по території України, внаслідок якого загинули чотири людини, також було пошкоджено енергетичну інфраструктуру.